ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias de CanariasLa Palma

Mazo no albergará la planta de compostaje

RTVC
RTVC

La nueva planta de compostaje que se pretende construir en La Palma no se ubicará en Mazo a petición del gobierno de la villa

El Cabildo de La Palma ha atendido la petición del alcalde de Villa de Mazo, Idafe Hernández, y ha paralizado el proyecto de la planta de compostaje que se pretendía ubicar en el municipio. La Institución estudiará ahora la viabilidad técnica de un nuevo emplazamiento en otro punto de la isla.

La portavoz del PSOE ha criticado la “falta de transparencia” del Cabildo y del Ayuntamiento en la tramitación del proyecto

El Cabildo de La Palma ha anunciado este martes la paralización del proyecto de la planta de compostaje que se iba a ubicar en una parcela del Polígono Industrial de Callejones, en el municipio de Villa de Mazo. Desde la primera institución de la isla se plantean nuevas ubicaciones e, incluso, mejoras en el Complejo Medioambiental de Los Morenos.

A pesar de que la actividad de compostaje es inocua, sin olores ni afecciones a otras actividades, la institución ha decidido no imponer el proyecto. Iniciado hace tres años por la anterior corporación, cuenta con una inversión de 7,9 millones de euros, de los cuales 4,1 millones proceden de fondos europeos Next Generation.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Condenado por violencia vicaria por matar a su perro para hacer daño a su pareja

500 especies crecen en el Palmetum de Tenerife

En directo | El Gobierno canario defiende redistribuir la riqueza creciendo, para «igualar por arriba»

Athletic Club vs Girona FC: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

RCD Espanyol vs Valencia CF: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025