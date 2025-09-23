Mazo no albergará la planta de compostaje

La nueva planta de compostaje que se pretende construir en La Palma no se ubicará en Mazo a petición del gobierno de la villa

El Cabildo de La Palma ha atendido la petición del alcalde de Villa de Mazo, Idafe Hernández, y ha paralizado el proyecto de la planta de compostaje que se pretendía ubicar en el municipio. La Institución estudiará ahora la viabilidad técnica de un nuevo emplazamiento en otro punto de la isla.

El Cabildo de La Palma ha anunciado este martes la paralización del proyecto de la planta de compostaje que se iba a ubicar en una parcela del Polígono Industrial de Callejones, en el municipio de Villa de Mazo. Desde la primera institución de la isla se plantean nuevas ubicaciones e, incluso, mejoras en el Complejo Medioambiental de Los Morenos.

A pesar de que la actividad de compostaje es inocua, sin olores ni afecciones a otras actividades, la institución ha decidido no imponer el proyecto. Iniciado hace tres años por la anterior corporación, cuenta con una inversión de 7,9 millones de euros, de los cuales 4,1 millones proceden de fondos europeos Next Generation.