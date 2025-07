El joyero artesanal Pedro Ferreiro ha sido el encargado de crear una pieza única para la medalla oficial de la Bajada de la Virgen de las Nieves

Vídeo RTVC.

Desde hace más de tres décadas, Pedro Ferreiro se ha dedicado a la joyería artesanal a través de múltiples colecciones pero con una temática común: la isla de La Palma. Desde siluetas de la isla hasta la tradicional imagen de los enanos, las piezas artesanales han servido de souvenir para todo aquel que buscaba una pieza única como recuerdo de la Isla Bonita.

La adaptación a los tiempos es fundamental en el trabajo de Pedro, por lo que tras la propuesta del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, el artesano se ha encargado de realizar la medalla oficial de la Bajada de la Virgen de las Nieves de 2025, una pieza única que sirve de recuerdo e insignia de la Fiesta Mayor de los palmeros, que vuelve a celebrarse este años después de una década.

El color, protagonista en la medalla conmemorativa

La medalla tendrá una tirada inicial de 535 unidades, haciendo referencia los años desde la fundación de Santa Cruz de la Palma. La medalla será de color azul esmaltado, siendo así la primera vez que la medalla se realiza en color, y contará con la silueta reconocible de la Virgen de las Nieves en el anverso y el escudo de Santa Cruz de La Palma en el reverso de la pieza. El propio Ferreiro ha señalado que «será una versión moderna de llevar una Virgen de las Nieves»

Así será la medalla conmemorativa de la Bajada de la Virgen de las Nieves 2025 / AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA

Una trayectoria con reconocimiento internacional

La trayectoria de Pedro Ferreiro cuenta con múltiples reconocimientos a nivel internacional por su trabajo artesanal. «Siempre me fijo cuando alguien lleva una pieza mía, como a cualquier diseñador me gusta ver que algo que he hecho gusta (…) los premios para mí son un reconocimiento, pero no un fin» afirma Ferreiro, que también destaca que su firma fue una de las primeras en formar parte de Isla Bonita Moda.

Ferreiro también se ha involucrado con la formación de nuevos talentos dentro del mundo de la joyería. Durante años fue profesor de la Escuela de Arte Manolo Blahnik y asegura que «la formación es fundamental para sostener el trabajo artesanal«.