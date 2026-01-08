España registra en 2025 su segundo mejor dato histórico de mortalidad en carretera, mientras que Navarra y Canarias fueron las regiones donde más se incrementó la mortalidad con respecto a 2024, con 15 y 14 casos más, respectivamente

La Dirección General de Tráfico contabilizó 1.119 personas fallecidas durante el año 2025. Estas cifras corresponden a los 1.028 siniestros mortales registrados en las vías interurbanas. El balance provisional supone una disminución de 35 muertes respecto al ejercicio anterior. El ministro Fernando Grande-Marlaska presentó los datos este jueves ante los medios.

El resultado de 2025 es el segundo valor más bajo desde 1960. Solo el año 2019 presenta mejores registros en la serie histórica nacional. Los desplazamientos de largo recorrido crecieron un 3,39 por ciento hasta los 478 millones. Este aumento sitúa la tasa de siniestros por millón de movimientos en mínimos históricos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (c); el director de la DGT, Pere Navarro (d); y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo (i), durante la rueda de prensa de este jueves | Delegación del Gobierno en Canarias

Urgencia por la nueva tasa de alcoholemia

Grande-Marlaska insistió en que las cifras actuales «siguen siendo demasiados» fallecidos para la sociedad. El ministro realizó un llamamiento enérgico a todos los grupos parlamentarios. El Gobierno solicita aprobar la ley que reduce la tasa máxima de alcohol. Según Interior, la medida busca una estrategia de tolerancia cero que salva vidas.

El ministro afirmó que «no existe excusa alguna» para paralizar esta normativa legal. La seguridad vial se considera un proyecto de país para el Ejecutivo. Durante el pasado año se contabilizaron 36 días sin ninguna víctima mortal. Esta cifra mejora notablemente los 28 días blancos registrados en el año 2024.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa de este jueves | Delegación del Gobierno en Canarias

Las carreteras secundarias concentran el peligro

Las vías de alta capacidad registraron la mayor reducción de mortalidad. Las autopistas y autovías sumaron 298 fallecidos, 30 menos que el año anterior. Sin embargo, tres de cada cuatro muertes ocurren en carreteras sin desdoblar. Las vías convencionales acumularon 821 víctimas mortales durante todo el pasado ejercicio.

Los conductores representan el 73 por ciento del total de víctimas. Por tipo de vehículo, los turismos concentran el 47 por ciento de los decesos. El colectivo de motoristas preocupa especialmente tras registrar 304 fallecidos en el último año. El uso de furgonetas y autobuses muestra, en cambio, una tendencia a la baja.

Canarias, segunda comunidad donde más subió la mortalidad

La falta de protección personal sigue siendo un problema crítico. Un total de 165 fallecidos no utilizaban dispositivos de seguridad obligatorios. Uno de cada cuatro muertos en turismo no llevaba puesto el cinturón. Respecto a la edad, los mayores de 65 años registran 239 muertes. Este grupo etario supone el 21 por ciento del total.

Andalucía y Cataluña son las regiones con mayor número de víctimas. Por otra parte, Navarra y Canarias sufrieron los mayores incrementos de mortalidad, con 15 y 14 casos más que en 2024, respectivamente. Sumando en el Archipiélago 53 muertes en la carretera en 2025. Castilla y León logró la mayor reducción con 19 fallecidos menos. La Campaña de Navidad cerró con 39 muertos, un 20 por ciento menos que el año anterior.