Los complementos retributivos del personal docente, congelados desde 2018, son el motivo de las movilizaciones previstas en Canarias a partir de octubre

CSIF y USPS anuncian movilizaciones por los complementos de los profesores. Agencias

Los sindicatos CSIF Educación Canarias y USPS han anunciado este miércoles una campaña de movilizaciones a partir de octubre para exigir al Gobierno autonómico la actualización de los complementos retributivos del personal docente, que se encuentran congelados desde el año 2018.

Las organizaciones sindicales han solicitado por escrito una reunión con el consejero de Educación para abordar esta situación y abrir una vía de negociación con una propuesta económica concreta.

Según han informado, la falta de revisión de estos complementos y el incremento del coste de la vida han provocado una pérdida de poder adquisitivo entre los profesionales de la enseñanza pública del archipiélago.

Entre los conceptos retributivos afectados, que dependen de la comunidad autónoma, figuran los sexenios, las tutorías y las coordinaciones, así como los complementos de dirección e inspección.

Inicio de las protestas

Las protestas comenzarán el próximo 15 de septiembre con una concentración ante el Ministerio de Educación en Madrid y continuarán en las islas desde la primera quincena de octubre mediante campañas informativas y manifestaciones.

Las acciones reivindicativas se incrementarán hasta las próximas elecciones autonómicas si el Ejecutivo regional no ofrece respuesta a sus demandas, según han advertido ambas centrales sindicales.

A partir de noviembre, si persiste la falta de avances, CSIF y USPS trasladarán sus peticiones a los grupos con representación en el Parlamento de Canarias y estudiarán nuevas medidas de presión. Los representantes sindicales han asegurado que mantienen abierta la vía del diálogo y están dispuestos a alcanzar un acuerdo progresivo que incluya compromisos económicos para recuperar el nivel adquisitivo.

Pese a la convocatoria de protestas, los sindicatos consideran que «todavía existe margen para evitar una escalada del conflicto» si la Administración establece un calendario de revalorización salarial.