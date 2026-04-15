Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este miércoles 15 de abril

Este miércoles predominarán los cielos nubosos a muy nubosos por el norte y nordeste de las islas más montañosas por debajo de los 1300–1400m, siendo probables algunas lloviznas intermitentes, al menos en las medianías. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas subirán ligeramente aunque el ascenso será más notable a partir del jueves, máximas 19 – 25ºC en costas. El viento soplará del nordeste moderado a fuerte, con intervalos muy fuetes durante la 1ª mitad de la jornada en vertientes sureste y noroeste de las islas más altas. Será del nordeste y girará al este flojo en cumbres +1700m, predominando las brisas en las costas del suroeste de las islas más altas.

En el mar predominará la marejadilla en costas del Sur, la marejada en el resto, y habrá mar combinada del Norte-Nordeste con olas 1,5 – 2,5m de altura.

Previsión isla por isla

EL HIERRO: Cielos nubosos por el norte, parte de la cumbre y la capital. El tiempo más soleado y agradable por el sur. Temperaturas sin cambios, y viento alisio moderado.

LA PALMA: Nubosidad baja por el norte y este, sin descartar unas gotas en medianías. Cielos poco nubosos en el resto. Temperaturas agradables en costas, máx. 19 – 23ºC.

LA GOMERA: Muchas nubes por el norte y parte de la cumbre con algunas lloviznas. Por el sur, tiempo soleado y agradable. Viento del nordeste moderado a fuerte.

TENERIFE: El tiempo más soleado y las temperaturas más agradables en zonas costeras del sur, este y oeste. Por el norte y nordeste veremos muchas nubes, sin descartar alguna llovizna en medianías. Temperaturas agradables en costas con viento alisio.

GRAN CANARIA: Panza de burro por el norte y la capital, sin descartar alguna llovizna ocasional y dispersa. Tiempo soleado por el sur, el oeste y la cumbre. Temperaturas máximas 20 – 25ºC en costas, y viento alisio moderado a fuerte, disminuyendo.

FUERTEVENTURA: Nubosidad en cantidad variable, con amplios claros hacia el sur y este en horas centrales. Temperaturas en ligero ascenso, y viento alisio moderado.

LANZAROTE: Predominio de intervalos nubosos, más compactos hacia el norte y con más claros hacia el sur y la capital. Temperaturas agradables y viento alisio moderado.

LA GRACIOSA: Alternancia de nubes y claros, nubosidad baja más compacta a primeras y últimas horas. Temperatura máxima de 22ºC en Caleta de Sebo. Viento alisio moderado.