Muere un hombre de 30 años tras sufrir ahogamiento en Yaiza

Redacción RTVC
El joven fue rescatado en parada cardiorrespiratoria en la zona de Los Charcones, pero los sanitarios no lograron salvarle la vida

Un hombre de 30 años falleció este domingo en la costa de Yaiza, Lanzarote, había sido rescatado del agua con claros signos de ahogamiento.

Playa de Los Charcones, Lanzarote
Imagen de archivo. Playa de Los Charcones, Lanzarote

La alerta llegó al 112 a las 17:30 horas. Se informó que un bañista había sido sacado del mar en Los Charcones sin respiración ni pulso. Mientras llegaban los servicios de emergencia, personas en el lugar aplicaron maniobras básicas de reanimación para intentar mantenerlo con vida.

Intentos fallidos de reanimación

El personal del Servicio de Urgencias Canario continuó con maniobras avanzadas de reanimación. Sin embargo, no consiguieron recuperar el pulso del joven. Finalmente, solo pudieron confirmar su fallecimiento ante la imposibilidad de revertir la parada cardiorrespiratoria.

Agentes de la Policía Local y la Guardia Civil se desplazaron a la zona. Colaboraron con los equipos sanitarios y elaboraron las diligencias correspondientes.

