‘Mujeres del Vino de Gran Canaria’: un homenaje a 34 bodegueras

El libro ‘Mujeres del Vino de Gran Canaria’ recoge la historia de las mujeres en la industria del vino en las zonas de interior de la isla

El Cabildo de Gran Canaria y la Asociación Insular de Desarrollo Rural (AIDER) presentaron este martes en la sede del gobierno de la isla la publicación ‘Mujeres del Vino de Gran Canaria: legado, impulso y transformación desde el mundo rural’, fruto de la colaboración entre ambas partes.

El libro ‘Mujeres del Vino de Gran Canaria’ subraya su crucial importancia en la historia y en la modernización del sector en la isla

34 historias

La edición fue presentada por el presidente del Cabildo, Antonio Morales, el consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, Miguel Hidalgo, y la presidenta de AIDER, Fina Suárez. Recoge la labor y el amor por el vino de 34 mujeres, la mayor parte de las cuales asistieron al acto. En la cita se hizo un reconocimiento a María Peñate, de la bodega Frontón de Oro, la bodeguera más longeva de la isla en la actualidad.

El libro, editado por AIDER con financiación del Cabildo de Gran Canaria, muestra a través de materiales gráficos y textos la labor y el amor por el vino de Gran Canaria, y en general, por la cultura de la vitivinicultura de viticultoras, bodegueras, enólogas, personal del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, integrantes del comité de cata, sumilleres y expertas en maridaje y fusión de los caldos.

Historia del vino de Gran Canaria

“Sus páginas se mueven por el tiempo y nos llevan de la mano a los viñedos, donde vemos a las mujeres bajo el sol, o frente al viento. Y nos hablan también de sabias guardianas de la tradición y del sentido profundo de la comunidad. En definitiva, de personas esenciales para extender raíces y mantener la vida en la isla interior, donde se percibe con mayor fuerza el latido de nuestra Gran Canaria”, señaló el presidente insular, Antonio Morales.

“Las mujeres”, agregó, “son, además, mensajeras de aquello que está por venir. Su contribución está siendo crucial en la modernización y permite sacar el máximo rendimiento a variedades locales con las que luchamos contra la uniformidad industrial. Ellas saben muy bien que cada botella de vino de Gran Canaria es una victoria de nuestro territorio y nuestra cultura”.

Cada vez más presentes

Morales afirmó que “su presencia es, por fortuna, cada vez más patente en las bodegas, en la viticultura, la enología, la cata, el enoturismo o la divulgación”. Enfatizó que “su participación, potenciada por el mayor acceso a la tierra, la formación y los recursos, resulta clave para los procesos de renovación y el relevo generacional”.

“Las mujeres ya no están fuera, en la puerta. Están en el centro de la bodega, en el lugar que les corresponde. Su incorporación ha sido básica para los buenos resultados del trabajo conjunto entre el sector y el Cabildo y ha permitido el incremento sostenido de las hectáreas en producción, en una tendencia que nos diferencia del resto del archipiélago”, se congratuló.

El respaldo del gobierno de la isla abarca la promoción, la formación, la vigilancia ante las plagas, el regadío y una amplia serie de programas en coordinación con el Consejo Regulador, la Federación Vinigrán, viticultores, viticultoras y bodegas, entre otras iniciativas, como la Ruta del Vino.