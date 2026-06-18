Pedro Sánchez participa en la reunión de la Comisión Interministerial para la preparación del Mundial de Fútbol 2030

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside la tercera reunión de la Comisión Interministerial para la preparación y organización del Mundial de Fútbol de 2030, que celebrarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos, este miércoles en la Moncloa. EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo durante la reunión de la Comisión Interministerial para la preparación y organización del Mundial de Fútbol de 2030 que se celebró en el Complejo de la Moncloa que hay cuatro años por delante para «volver a proyectar la mejor imagen de España«.

«Cuando la FIFA vuelva a visitar España tendremos menos de cuatro años para preparar uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente de nuestro país. Cuatro años para organizar el mayor evento del planeta, para demostrar al mundo quiénes somos y volver a proyectar la mejor imagen de España», señaló Sánchez.

El presidente del Ejecutivo recordó durante su intervención que el de 2030 será el Mundial del centenario, un torneo que España organizará junto con Portugal y Marruecos, lo que a su juicio convierte a la cita en un «símbolo de cooperación en tiempos de división y fractura».

«El objetivo es que el conjunto del proyecto sea un éxito, pero también sabemos lo que España puede aportar, y que nuestra responsabilidad es liderar y tirar del carro«, aseguró.

«Infraestructuras de primer nivel»

«Contamos con infraestructuras de primer nivel, una red de transporte moderna y conectada, además de capacidad organizativa y experiencia acreditada en la organización de grandes acontecimientos internacionales», por lo que, subrayó, «afrontamos con confianza los próximos pasos del proceso.

En la preparación del Mundial de 2030 están implicados quince ministerios, junto a diversas instituciones y organizaciones, y ya trabajan alrededor de 150 personas en los ocho grupos de trabajo constituidos para tal fin.