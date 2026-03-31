El primer ministro de Israel ha asegurado que el principal objetivo de la ofensiva contra Irán son las reservas de uranio enriquecido

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Kay Nietfeld/dpa (archivo)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este martes que la ofensiva lanzada a finales de febrero junto a Estados Unidos contra Irán se encuentra ya a «medio camino», pero ha descartado matizar una fecha concreta para su fin.

En este sentido, ha aclarado durante una entrevista con la cadena de televisión estadounidense Newsmax que los objetivos de la guerra «se han superado más allá del ecuador» a pesar de rechazar «fijar un calendario» concreto para que los ataques terminen.

Netanyahu ha insistido en que el objetivo principal de esta guerra son las «reservas de uranio enriquecido» de Irán y se ha mostrado optimista en lo referente a la ofensiva conjunta, la cual considera que «ha aportado avances significativos en el proceso de desmantelamiento de las capacidades iraníes».

Debilitamiento de la infraestructura militar, nuclear e industrial

Además, ha aclarado que el objetivo «más importante» es «impedir que Teherán adquiera armas nucleares». «Hemos superado el ecuador en cuanto al éxito de la misión», ha recalcado, al tiempo que ha citado «éxitos» como el «debilitamiento de la infraestructura militar, nuclear e industrial de Irán».

«Ya hemos mermado su capacidad balística, destruido fábricas y eliminado a científicos nucleares clave», ha incidido el primer ministro israelí, que ha añadido que estos esfuerzos han hecho «retroceder de forma significativa las ambiciones» iraníes.

Es por ello que ha subrayado que la campaña militar «no solo tiene como objetivo debilitar a Irán en el presente sino también prevenir un futuro mucho más peligroso«. «Están buscando armas nucleares y los medios para lanzarlas contra ciudades estadounidenses», ha advertido, no sin antes destacar que «de eso trata esta guerra, de evitar ese desenlace».

El mandatario israelí ha aseverado que la fase actual de la operación se centra en «retirar el uranio enriquecido de Irán, un paso clave que podría detener de forma permanente su capacidad para fabricar un arma nuclear. La atención se centra en sus reservas de uranio enriquecido», ha sostenido, al tiempo que ha matizado que el propio presidente estadounidense, Donald Trump, ha exigido que el material sea retirado del país y entregado a terceros.

Caída del régimen

Netanyahu ha destacado haber logrado «golpear muy fuerte» a la Guardia Revolucionaria iraní, así como haber asesinado a los «líderes» del país asiático que «pregonaban la doctrina de ‘muerte a Estados Unidos'». Además, ha señalado que «el 80% de los iraníes querían echar a la cúpula que rige al país porque», ha agregado, «los odian».

«Al final, este régimen se derrumbará internamente», ha augurado el primer ministro israelí añadiendo que, por el momento, lo que están persiguiendo Israel y Estados Unidos en su ofensiva contra Teherán es «degradar» su capacidad «militar, de misiles y nuclear», así como «debilitarlos desde dentro».

En esta misma línea, se ha mostrado convencido de que Irán está saliendo «mucho más debilitado» de esta guerra, mientras que Estados Unidos e Israel lo están haciendo «mucho más fortalecidos».

Netanyahu ha aludido a los países árabes para señalar que, a su juicio, «antes se limitaban a agachar la cabeza en silencio» ante Teherán, mientras que hoy, ha aseverado, «se está produciendo un gran cambio» en la medida en que «muchos están diciendo basta» y «están apoyando la acción estadounidense».

Las autoridades de Irán han confirmado de momento más de 2.000 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.