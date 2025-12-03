Coalición Canaria en La Palma denuncia el retraso del Decreto de medidas para favorecer la recuperación de la isla tras la erupción del volcán Tajogaite

Nieves Lady Barreto, Secretaria de Coalición Canaria de La Palma.

La secretaria de Coalición Canaria de La Palma, Nieves Lady Barreto, ha lamentado que el Estado “haya tardado ocho meses en autorizarnos a usar nuestro propio dinero y que no hayan sido capaces de prolongar en el decreto la vigencia de la bonificación del 60% del IRPF para 2026”.

Puerto de Naos después de la erupción del volcán Tajogaite. Kike Rincón / Europa Press.

Los nacionalistas afirman que no es lo acordado. Barreto ha pronunciado estas palabras en la rueda de prensa que ha convocado para valorar la situación tras el Decreto de La Palma y la incorporación de los 100 millones al superávit.

Un dinero que se utilizará en la recuperación de las plantaciones agrícolas afectadas por el volcán. Acompañada por el secretario de organización de de CC La Palma, Sergio Rodríguez, ha afirmado que «es un momento de absoluta decepción y de injusticia». Lo que más nos duele, ha incidido, «es que se siga haciendo daño a quienes peor lo pasaron y que hayan tardado ocho meses en autorizarnos a usar nuestro propio dinero y que no hayan sido capaces de prolongar en el decreto la vigencia de la bonificación del 60% del IRPF para 2026”.

Tardanza y dejadez

Por su parte, Sergio Rodríguez, también ha comentado “el sabor más agrio que dulce” que transmite la decisión del Gobierno de España de seguir generando incertidumbre. “Nadie entiende que en este decreto no se haya incluido la prolongación del 60% para que se cobre a partir de enero mes a mes».

Barreto ha añadido que es una «burla, atreviéndose a anunciar un dinero que no ponen ellos, sino que ponen todos los canarios y canarias”. “No podemos compartir las formas con las que el Gobierno de España está tratando la reconstrucción. Llevamos dos años luchando para que el Gobierno de España cumpla y aporte los 100 millones que estaban en los Presupuestos del Estado de 2024, que no llegaron, y los 100 millones que están en los Presupuestos de este año 2025, todavía vigente”.

Según Barreto, la Viceconsejería ya tiene expedientes preparados por más de 40 millones, cuyas órdenes de pago saldrán en los días que vienen. “Lo importante es que queden firmadas todas las órdenes de pago antes del 31 de diciembre para que el dinero quede comprometido”.