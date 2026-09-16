Una niña muerta y 27 desaparecidos tras el naufragio de un cayuco en Mauritania

Una niña migrante de siete años ha muerto y otras 27 personas siguen desaparecidas tras el naufragio en aguas de Mauritania de un cayuco que había partido de Gambia con destino a Canarias

Desaparecidas 27 personas y fallecida una niña de 7 años en el naufragio de un cayuco que salió de Mauritania el domingo rumbo a Canarias. El Hadji Kébé, presidente de la Asociación de Senegaleses explicó a EFE que, según los testimonios de los supervivientes, 65 personas viajaban en la embarcación. Entre ellas once mujeres. Consiguieron rescatar el cadáver de la niña, de nacionalidad guineana, y un total de 37 migrantes: 16 senegaleses, 12 guineanos y nueve malienses.

Archivo RTVC

Salió de Gambia y naufragó en Mauritania

Entre los supervivientes figuran tres mujeres, entre ellas la madre de la niña fallecida. También dos menores, mientras que otras ocho mujeres continúan desaparecidas, de acuerdo con el balance facilitado por el representante de la comunidad senegalesa.

El cayuco había zarpado del pueblo costero de Kartung, en el suroeste de Gambia. Naufragó el domingo por la noche frente a las costas del norte de Mauritania, en las proximidades de Nuadibú.

Kébé ha explicado que la barca se había quedado sin agua potable y que sus ocupantes pidieron auxilio a otra embarcación, que les lanzó una botella. Al intentar recogerla, la lancha de los migrantes se habría volcado.

A los supervivientes los rescataron y evacuaron el lunes los guardacostas mauritanos. Dos de ellos están ingresados un hospital.

La Ruta Atlántica desde las costas de África Occidental hacia las Islas Canarias es una de las vías migratorias más peligrosas hacia Europa debido a la precariedad y la sobrecarga de muchas de las embarcaciones utilizadas.