La Salvamar Al Nair ha auxiliado al centenar de personas que viajaba en la embarcación para llevarlos hasta Puerto Naos, en Lanzarote, donde serán atendidos por los servicios sanitarios

Salvamar Al Nair. SALVAMENTO MARÍTIMO (Foto de ARCHIVO) 06/2/2023

Los servicios de emergencias están pendientes del rescate de una embarcación que ha sido localizada a 80 millas de Lanzarote con un centenar de personas a bordo. En concreto, la primera estimación de Salvamento Marítimo es que viajan 107 personas a bordo. La Salvamar Al Nair acudió a su rescate cuando estaban a unos cien kilómetros de la costa después de que Marruecos informara de que no conataba con efectivos en la zona para auxiliarlos.

De momento se desconoce en qué estado se encuentran los migrantes. Se espera que desembarquen en el Puerto Naos, en Arrecife, durante la tarde.