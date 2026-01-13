Nueva fórmula para detectar billetes falsos: la ULL tiene la clave

La ULL patenta una tinta de seguridad basada en tierras raras para detectar billetes falsos

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha publicado recientemente la solicitud de patente de un material inorgánico luminiscente desarrollado en la Universidad de La Laguna. Este material puede ser aplicado a modo de tinta de seguridad antifalsificaciones para su uso en la impresión de textiles, papelería, etiquetas inteligentes, señalética, circuitos impresos y papel moneda como los billetes de euro, entre otros usos.

La ULL patenta una tinta de seguridad basada en tierras raras que servirá de seguridad antifalsificaciones / Archivo Europa Press

La OEPM incluye un informe sobre el estado de la técnica donde se avala la «novedad y capacidad inventiva» en todas las reclamaciones presentadas y, por tanto, su patentabilidad.

La invención se enmarca en el campo de las tecnologías de antifalsificación (anti-counterfeiting) en el área de especialización relativa a la fotónica y la nanotecnología. Ha sido dirigida por el catedrático de Física Aplicada del Departa de Física de la Universidad de La Laguna Jorge Méndez junto a su equipo, entre los que figuran como autores de la patente el doctor Pablo Acosta Mora y el doctorando Francisco Miguel Medina Alayón.

Redes delictivas cada vez más sofisticadas

El avance de tecnologías antifalsificación se ha convertido en una prioridad ante el auge global de redes delictivas cada vez más sofisticadas, recoge una nota de la ULL.

Billetes, documentos oficiales, certificados, productos tecnológicos y componentes industriales se enfrentan a un riesgo constante de ser reproducidos ilegalmente, lo que compromete la integridad de sectores estratégicos e infraestructuras críticas como la sanidad, la banca, la defensa o el sector aeroespacial, resalta.

La patente, publicada el 19 de noviembre 2025 bajo el número ES3042333A1, consta de un procedimiento para la obtención de un material inorgánico luminiscente con múltiples combinaciones de iones de ‘tierras raras’ con diferentes fases micro y nanoestructuradas.

De esta manera, el material es capaz de generar un patrón de luminiscencia con emisión simultánea en el espectro infrarrojo cercano y en el visible que permite su aplicación en dispositivos de seguridad antifalsificaciones a modo de una ‘llave de luz’.

Investigación desde 2021

La tecnología surge de la trayectoria de investigación del grupo coordinado por el profesor Méndez y lleva desarrollándose desde 2021 con colaboraciones entre las que destacan la mantenida con la División de Innovación y Tecnología del Efectivo del Banco de España en el ámbito de la tecnología de los billetes, junto al responsables de esta división, Fernando León.

Esta investigación está respaldada por varias publicaciones internacionales en la revista especializada ‘Ceramics International’ de la editorial ‘Elsevier’ en 2023 y en 2025, con el resto del equipo formado por los profesores Pedro Esparza y Javier del Castillo además de la doctoranda Sheila Torres, junto a la colaboración iniciada con Zaida Curbelo-Cano desde el Instituto IMDEA Nanociencia de Madrid y Ester Palmero, actualmente en el Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC en Madrid.

Esta tecnología será presentada, junto a otras de la Universidad de La Laguna, de la mano del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, en la Feria Science for industry (S4i) en Madrid los próximos días 28 y 29 enero bajo la categoría de prototipos con el nombre de ‘TENET Lightkey’.

Actualmente se encuentra en proceso de constitución una empresa ‘spin-off’ basada en este descubrimiento bajo la dirección de los profesores Jorge Méndez y Pablo Acosta, con la financiación del Gobierno de Canarias y el soporte de la Oficina de Transferencia del Conocimiento de la Universidad de La Laguna.