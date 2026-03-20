La Universidad de La Laguna mejora la detección de eventos de baja magnitud gracias a un nuevo sistema de filtrado adaptativo

La Universidad de La Laguna e Involcan han diseñado algoritmos para limpiar señales sísmicas en Canarias este 20 de marzo. El proyecto busca optimizar la vigilancia volcánica mediante el uso de inteligencia artificial y tecnología digital puntera. Esta innovación permite detectar movimientos de baja intensidad que antes resultaban invisibles por el ruido ambiental.

La ULL desarrolla algoritmos avanzados para filtrar el ruido de las señales sísmicas / Imagen de archivo

La Universidad de La Laguna ha liderado el diseño y la validación de estos algoritmos avanzados. El sistema filtra de forma adaptativa el ruido de las señales sísmicas registradas en las islas. Gracias a este avance, los científicos identifican con mayor precisión eventos volcánicos de pequeña magnitud.

Esta metodología innovadora constituye la principal aportación de la institución académica al proyecto. Los investigadores han implementado herramientas que garantizan una fiabilidad superior en los datos analizados. El proceso de validación confirma que la tecnología responde con éxito ante escenarios reales.

La integración de estos algoritmos permite un análisis exhaustivo de la actividad del subsuelo canario. Los expertos disponen ahora de una visión mucho más clara de los fenómenos geológicos. El filtrado de señales supone un salto cualitativo para la red de vigilancia regional.

Integración en la infraestructura de Involcan

Involcan ya ha incorporado estos desarrollos técnicos en su propia infraestructura digital de seguimiento. El sistema procesa los datos en tiempo real para ofrecer resultados inmediatos a los expertos. Esta agilidad facilita una toma de decisiones más fundamentada por parte de las autoridades competentes.

El proyecto DIGIVOLCAN une a instituciones como el ITER, la Universidad de Granada y Aragón Photonics Labs. Todas estas entidades colaboran para crear un sistema de análisis automático de vigilancia volcánica. La cooperación público-privada fortalece el desarrollo de soluciones tecnológicas de alto nivel.

El plan estratégico utiliza la inteligencia artificial para automatizar procesos complejos de interpretación de datos. Esta red de trabajo convierte a Canarias en un referente internacional de excelencia científica. Los técnicos destacan la importancia de centralizar la información para mejorar la respuesta operativa.

Beneficios para la seguridad y la ciudadanía

Las nuevas herramientas fortalecen el sistema de alerta temprana ante posibles crisis volcánicas en el archipiélago. Canarias se consolida así como un laboratorio natural único para el estudio de la vulcanología. La seguridad de la población aumenta gracias a la mejora en la previsión de erupciones.

El proyecto incluye la creación de una interfaz web para visualizar los datos procesados de forma sencilla. Tanto los servicios de Protección Civil como la ciudadanía general podrán acceder a esta información. La transparencia informativa constituye un pilar fundamental de esta iniciativa tecnológica.

El Plan Estatal de Investigación y el programa de líneas estratégicas 2022 cofinancian esta importante investigación. El apoyo financiero garantiza la continuidad de las tareas de innovación en el ámbito científico. Este esfuerzo conjunto protege mejor el territorio canario frente a los riesgos naturales.