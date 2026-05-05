Un motorista herido grave tras colisionar con un turismo en la GC-1

El afectado, de 58 años, sufrió traumatismos graves a la altura de la Ciudad de la Justicia en sentido puerto

Un motorista de 58 años ha sufrido este martes traumatismos de carácter grave tras protagonizar una colisión con un turismo. El accidente ocurrió en la autovía GC-1, concretamente a su paso por Las Palmas de Gran Canaria en dirección sentido puerto, según los datos facilitados por el centro de emergencias 112.

Imagen de archivo | Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local precisó a través de sus redes sociales que el siniestro tuvo lugar a las 07:03 horas. El impacto se localizó exactamente a la altura de la Ciudad de la Justicia, un punto de gran afluencia de tráfico a esa hora de la mañana.

Estabilización y traslado del motorista herido

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado en el mismo lugar del incidente. Tras realizar las maniobras necesarias, los sanitarios estabilizaron al hombre para asegurar su estado antes de realizar cualquier movimiento hacia un centro médico.

Una vez estabilizado, una ambulancia evacuó al motorista herido al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Allí, el personal especializado recibió al herido para continuar con el tratamiento de las lesiones graves detectadas tras el choque.

Los agentes de la Policía Local regularon el tráfico en este tramo de la GC-1 para evitar mayores retenciones y garantizar la seguridad de los equipos de emergencia e instruyeron el atestado correspondiente.