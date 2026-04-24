Nuevo episodio de actividad sísmica de baja frecuencia en la zona oeste del Teide, entre la tarde noche del jueves y la madrugada de este viernes

Sismicidad de baja frecuencia al oeste de Las Cañadas del Teide. Imagen IGN

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un nuevo episodio de actividad sísmica de baja frecuencia en la zona oeste de Las Cañadas del Teide, en Tenerife, entre la tarde noche del jueves y madrugada de este viernes.

Los dos primeros pulsos, más aislados, se detectaron a las 19:20 horas a las 00:19 horas, detalla el IGN. Además, entre las 01:02 y las 03:30 de esta madrugada se produjo una sucesión de varios eventos más de mayor energía.

En este intervalo horario se han observado eventos de largo periodo (eventos LP) mezclados con eventos híbridos, de los cuales se han detectado por el servicio automático 48 y se han podido localizar 27. Los eventos están localizados entre 8 y 15 kilómetros de profundidad y la magnitud máxima es de 1,9 mbLg. Los hipocentros se encuentran situados en la zona oeste de las Cañadas, como en ocasiones anteriores.

No existe patrón repetitivo

El IGN subraya que esta actividad no representa un patrón repetitivo en forma de enjambres, como los observados desde el pasado febrero, ni aumenta el peligro de erupción en Tenerife a corto o medio plazo, esto es, en semanas o meses.

Como ha sucedido en otras ocasiones, la entidad responsable de la vigilancia volcánica en España avanza que debido a la baja amplitud de las señales analizadas, los datos del número de eventos, así como el rango de sus magnitudes y profundidades son provisionales.