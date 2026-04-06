El Parque Nacional del Teide se posiciona como el único representante español entre los diez espacios naturales Patrimonio de la Humanidad

El Teide se consolida entre los parques Patrimonio de la Humanidad más populares. Europa Press

El Parque Nacional del Teide, en Tenerife, se ha consolidado como uno de los diez destinos naturales declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco más populares del mundo, según un ranking elaborado por TUI Musement basado en reseñas de Google.

Este informe sitúa al Teide en décima posición, destacando su geología, biodiversidad y atractivos turísticos, como los senderos y el teleférico que facilita el acceso a la cumbre.

El estudio refleja el auge del turismo de naturaleza y las actividades al aire libre, tendencia que ha impulsado la valoración de los parques más importantes del planeta. Entre los diez primeros, Estados Unidos lidera con cuatro parques, mientras que Latinoamérica y Europa también cuentan con representantes destacados.

Atrae miles de visitantes al año

En este contexto, el Teide destaca como el único enclave español, atrayendo miles de visitantes cada año por sus coladas de lava, cráteres y paisajes únicos.

El parque se ha convertido además en un referente para el turismo activo, con rutas guiadas en bicicleta, excursiones que conectan núcleos históricos como Masca y La Orotava, y experiencias de observación astronómica o recorridos en buggy y quad.

La combinación de patrimonio natural, aventuras al aire libre y accesibilidad refuerza su atractivo y explica su alta valoración entre los viajeros internacionales.