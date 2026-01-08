Los nuevos dispositivos, de modelo T7, amplían los medios de intervención no letal del cuerpo y refuerzan la seguridad en actuaciones de especial complejidad

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha incorporado tres nuevos dispositivos táser, modelo T7, que pasan a formar parte del equipamiento operativo de la Policía Local, en el marco del proceso continuo de modernización y refuerzo de los medios del cuerpo.

La alcaldesa, Carolina Darias, y el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, han presentado este jueves, en el Centro Municipal de Seguridad y Emergencias (Cemelpa), estos nuevos equipos, destinados a reforzar la seguridad en las intervenciones policiales y a mejorar la protección tanto de los agentes como de la ciudadanía.

Carolina Darias ha subrayado que se trata de dispositivos de última generación que permiten realizar actuaciones policiales “más seguras, eficaces y operativas”, al reducir el riesgo de lesiones en situaciones de especial complejidad.

Herramientas no letales

En este sentido, ha recordado que los táser son herramientas no letales que provocan una incapacitación temporal y controlada, lo que facilita la intervención policial. La alcaldesa ha destacado, además, el esfuerzo que se realiza desde el área de Seguridad para dotar a la Policía Local de más y mejores recursos, junto a una formación especializada y continua, que garantice las mejores condiciones para el desempeño de su labor.

Por su parte, el concejal de Seguridad ha enmarcado esta incorporación dentro del proceso de modernización que vive la Policía Local en los últimos años. Íñiguez ha señalado que el principal valor de estos dispositivos reside en su carácter preventivo, ya que en la mayoría de los casos su mera exhibición permite que la persona deponga su actitud, evitando el uso de la fuerza. Asimismo, ha indicado que los nuevos modelos T7 se integrarán en el trabajo habitual del cuerpo, en coordinación con la formación específica y los recursos operativos existentes.

El modelo T7 incorpora mejoras relevantes respecto a los dispositivos anteriores, tanto en seguridad como en operatividad. Se trata de equipos más robustos y resistentes, preparados para funcionar en condiciones adversas y con un sistema de activación optimizado, que incluye botones de mayor tamaño y un altavoz integrado que potencia el sonido del arco de advertencia, reforzando su efecto disuasorio.