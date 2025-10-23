Emma Colao asegura que existen datos y motivos suficientes para la declaración de la emergencia habitacional en Canarias

El Observatorio de Derechos Sociales de Canarias presentó ante el Parlamento de Canarias una petición por la que se insta a declarar Canarias como zona tensionada por la situación de la vivienda. En dicha petición indican que existen datos y motivos suficientes para la declaración de la emergencia habitacional en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Odesocan insta al Parlamento a declarar la emergencia de la vivienda en Canarias

Esta petición registrada durante la comisión parlamentaria a la que asistía la directora de ODESOCAN, Emma Colao, se realiza tras los resultados obtenidos a partir del informe sobre la vivienda y su incidencia en la salud mental publicado en el mes de agosto. Entre las principales solicitudes que se registraban se encuentra la extinción de la figura de la vivienda vacacional en toda Canarias y la aprobación de un Plan autonómico de emergencia habitacional y salud mental.

Declarar a Canarias como zona tensionada

Durante la intervención parlamentaria Colao afirmó “declarar a Canarias como zona tensionada no es un gesto político, es una obligación jurídica y una respuesta ética al deber que prometieron y juraron sus representaciones públicas al aceptar el cargo.”

El informe realizado por Odesocan detalla la relación entre el incremento del precio del alquiler y la salud mental de la población, mostrando que “por cada euro que aumentó el precio del alquiler aumentó la prevalencia de trastornos ligados a la salud mental en 0,74 puntos”.

La propuesta ha sido registrada ante la mesa del Parlamento de Canarias, así como, a cada uno de los grupos parlamentarios para su toma en consideración