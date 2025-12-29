Osasuna B vs CD Tenerife | J18 Primera Federación 25-26

Osasuna B vs CD Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 4 de enero. Partido correspondiente a la J18 de la Primera Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Osasuna B y CD Tenerife se enfrentan este domingo 4 de enero a partir de las 13:15 (hora canaria) en la Ciudad Deportiva de Tajonar. Partido correspondiente a la jornada 18 de la Primera Federación.

Osasuna B vs CD Tenerife | J18 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras ganar a la Ponferradina. El equipo de Álvaro Cervera va líder a 5 puntos de su perseguidor más cercano, el Celta Fortuna. El equipo está firmando un inicio de campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, Osasuna B está decimoséptimo en la clasificación del grupo 1 de Primera RFEF. El equipo solamente ha ganado cuatro partidos, habiendo empatado seis y perdido siete encuentros.

Posiciones en la clasificación de Osasuna B vs CD Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 38 puntos, cinco por encima del Celta Fortuna. Por su parte, Osasuna B ocupa la decimoséptima posición de la tabla. El conjunto navarro se encuentra con 18 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre Osasuna B vs CD Tenerife

Osasuna B y CD Tenerife B no se han enfrentado nunca entre ellos. El equipo canario ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, habiendo empatado uno y perdido el otro.

Sin embargo, el equipo de Pamplona llega al encuentro habiendo perdido tres de sus últimos cinco partidos, empatado uno y ganado el otro.

