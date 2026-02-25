El Gobierno de Canarias finaliza las viviendas protegidas de Visocan con alquiler asequible dentro del Programa Rehabita

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha visitado un inmueble de Visocan que albergará 31 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible en el núcleo urbano de Las Canteras, en Buenavista del Norte, Tenerife.

La actuación, con una inversión de 3,8 millones de euros, permitirá además, transformar un edificio inacabado desde 2007 en hogares para familias que necesitan una oportunidad para desarrollar su proyecto de vida, enmarcándose en el ‘Programa Rehabita Canarias’, que impulsa la recuperación de promociones sin consumir suelo nuevo.

La promoción cuenta con 18 viviendas de dos dormitorios y 13 de tres, incluyendo una adaptada para personas con movilidad reducida. Además, todas las unidades disponen de cocina equipada, armarios empotrados y sistemas de aerotermia para la producción de agua caliente, mejorando así la eficiencia energética del edificio y cumpliendo criterios de sostenibilidad.

Pablo Rodríguez visita 31 viviendas protegidas en Buenavista. Gobierno de Canarias

Más de 1.000 viviendas públicas

Además, el proyecto se ejecutó en siete meses y refuerza el parque público de vivienda sin necesidad de nuevos desarrollos urbanísticos.

En Tenerife, el Ejecutivo canario mantiene más de 1.000 viviendas públicas en distintas fases: 300 planificadas en municipios como San Miguel o Los Realejos, más de 700 en construcción en enclaves como Santa Cruz de Tenerife y La Orotava, y 42 recientemente adquiridas en localidades como La Laguna o Granadilla de Abona. Esta iniciativa refleja la estrategia del Gobierno de recuperar inmuebles inacabados para ofrecer soluciones habitacionales rápidas y asequibles a la población.