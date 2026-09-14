La Palma se convierte en escaparate de los cielos con ‘AstroFest’

‘AstroFest La Palma 2026’ celebra en la isla del 18 de septiembre y el 24 de octubre un amplio programa de actividades relacionadas con el turismo de estrellas

El Cabildo de La Palma ha presentado este lunes la programación de ‘AstroFest La Palma 2026’, el festival de astronomía y astroturismo que organizan la Consejería de Turismo y la empresa pública Sodepal que se celebrará entre el 18 de septiembre y el 24 de octubre.

Presentación de ‘Astrofest’. REMITIDA / HANDOUT por CABILDO DE LA PALMA

La consejera de Turismo, Raquel Rebollo, afirmó que ‘AstroFest’ «es un escaparate de primer nivel para reforzar el posicionamiento de La Palma como referente internacional del turismo de estrellas, un ámbito en el que la isla juega con ventaja gracias a la calidad de su cielo, a la presencia de los observatorios del Roque de Los Muchachos y a un tejido de empresas y profesionales cada vez más preparado».

Por su parte, la consejera delegada de Sodepal y consejera de Promoción Económica, Miriam Perestelo, puso el acento en las empresas y profesionales de la isla que hacen posible un programa de más de un mes de duración.

«AstroFest es un proyecto ambicioso porque detrás de él hay gente de aquí con una enorme capacidad, con empresas de astroturismo, guías Starlight, divulgadores, artistas, fotógrafos, asociaciones y establecimientos locales que ponen su conocimiento y su trabajo al servicio de un objetivo común», afirmó.

En este sentido, el técnico del programa de Divulgación y Promoción de Astroturismo de SODEPAL, Antonio González, indicó que la participación de las empresas vinculadas al sector ha sido una de las prioridades, además de agradecer que «prácticamente todas» se hayan sumado al festival.

El festival cuenta con una veintena de actividades como rutas, observaciones astronómicas, talleres, charlas, espectáculos y encuentros profesionales repartidas por prácticamente todos los municipios de la isla y desarrolladas de la mano de empresas especializadas, profesionales, asociaciones, entidades científicas y ayuntamientos.

Talleres

La vertiente formativa, dirigida a astroemprendedores y abierta también al público general, incluye talleres de manejo de instrumentos astronómicos, fotografía nocturna, revelado y astrofotografía, además del Encuentro de Astroemprendedores, que reunirá en Fuencaliente a iniciativas veteranas y nuevas propuestas del sector para compartir experiencias.

El talento palmero brillará también sobre los escenarios con ‘Yo Alien y los científicos terráqueos’, las AstroEscénicas y ‘Monólogo entre estrellas’, mientras que los niños y niñas disfrutarán de ‘El Rey Estrellado’, un espectáculo de títeres sobre la protección del cielo.

La protección de la noche y la observación ocuparán igualmente un lugar central con la jornada ‘Proteger la noche: contaminación lumínica y biodiversidad’, que reunirá a especialistas de distintas entidades, y actividades como Observación del Sol y las Primeras Estrellas, El Sol y la Cosmovisión de los antiguos Awara y los talleres Sistema Solar a Escala, que recorrerán diferentes municipios a lo largo de octubre.

El 10 de octubre El Paso vivirá uno de los momentos más emblemáticos del festival: ‘Apaga la luz, enciende las estrellas’, el popular ‘Apagón’, que dejará sin alumbrado público todo el municipio durante una hora para disfrutar de una observación a simple vista y con telescopios.

El programa se completará el 24 de octubre con talleres de astronomía en la ‘Full Moon Trail’, en Tijarafe, que incluirán una observación nocturna y una visita al Observatorio del Roque de Los Muchachos con empresas especializadas, antes del acto institucional de clausura.

‘AstroFest La Palma’, reconocido en 2019 por la Unión Europea como ejemplo de buenas prácticas en el desarrollo del astroturismo, continúa así proyectando la imagen de la isla como destino de referencia para la observación del cielo.