El seísmo ha causado daños en al menos 188 centros educativos y en infraestructuras esenciales, mientras el Gobierno de Panamá coordina la asistencia a los afectados

Panamá agradece la solidaridad internacional tras el terremoto. Europa Press

El Gobierno de Panamá ha expresado su agradecimiento a la comunidad internacional por las muestras de apoyo y las ofertas de cooperación recibidas tras el terremoto que sacudió el centro-sur del país a finales de esta semana.

En un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores, las autoridades han agradecido la solidaridad de otros gobiernos, organismos internacionales y ciudadanos, y han destacado la importancia de la cooperación ante una emergencia de esta magnitud.

El Ejecutivo panameño ha señalado que sus prioridades son proteger la vida y la seguridad de la población, atender a las personas afectadas y restablecer los servicios esenciales dañados.

188 centros educativos afectados

Para ello, la Presidencia, Exteriores y otras instituciones trabajan de forma coordinada para canalizar la ayuda internacional y garantizar que responda a necesidades verificadas.

El terremoto ha provocado daños en infraestructuras como la planta potabilizadora de Chilibre y en al menos 188 centros educativos, además de afectar a viviendas, hospitales, puentes, carreteras e iglesias, según las autoridades panameñas.

El seísmo se registró el viernes al suroeste de Pitaloza Arriba, en la provincia de Los Santos, y ha estado seguido de más de 47 réplicas. Las instituciones mantienen la evaluación de los daños y las actuaciones para atender las consecuencias de la emergencia.