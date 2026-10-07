El bloqueo total que sufre la isla ha impedido al Gobierno de Canarias enviar varios contenedores preparados con alimentos y medicinas para paliar la crisis en Cuba

El Gobierno de Canarias no puede enviar actualmente contenedores de alimentos y medicamentos a la comunidad canaria en Cuba porque «hay un bloqueo total» y busca nuevas vías para mantener la ayuda, después de que el banco que canalizaba sus transferencias también haya dejado de realizarlas, según el viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo.

Cada vez más complicado

El viceconsejero, en respuesta en comisión parlamentaria al diputado de CC José Manuel Bermúdez, ha reiterado que la situación es «muy compleja y más complicada que hace un mes» para hacer llegar recursos al pueblo cubano y a la comunidad canaria, compuesta por unas 70.000 personas.

Las dificultades afectan a la compra de alimentos y medicamentos, a su transporte hasta La Habana y a la retirada de los contenedores del puerto para distribuir su contenido entre quienes necesitan asistencia, ha indicado.

«En estos momentos no podemos enviar ni un contenedor de alimentos», ha señalado Perestelo, quien ha hablado de un «bloqueo total».

A los obstáculos logísticos se suma la negativa del banco que hasta ahora efectuaba las transferencias a las entidades cubanas a continuar con estas operaciones, según ha indicado el viceconsejero de Acción Exterior.

200 euros por persona

Perestelo ha explicado que, tras numerosas negociaciones, el Gobierno había conseguido hacer llegar a un banco en Cuba ayudas de 200 euros para personas en situación de necesidad que las habían solicitado a través de la Dirección General de Emigración del Gobierno de Canarias.

La directora general de Relaciones Exteriores, Miossoty Paradelo, mantiene contactos con entidades bancarias, empresas de transporte y operadores que pueden intervenir en la llegada y distribución de los suministros, y esta semana se han realizado gestiones relacionadas con las transferencias y la retirada de contenedores del puerto, ha indicado Perestelo, quien ha subrayado la necesidad de abrir vías que permitan mantener la solidaridad canaria con Cuba.

Ha señalado que el Ejecutivo autonómico ha movilizado más de 1,2 millones de euros en proyectos de cooperación con Cuba durante 2025 y 2026 que han permitido trasladar contenedores de alimentos y medicamentos para su distribución entre la población.

Estas actuaciones de cooperación, ha matizado, atienden las necesidades del pueblo cubano y también benefician a la comunidad canaria.

Pérdida de recursos para la comundiad canaria en Cuba

Además de las dificultades logísticas, José Luis Perestelo ha lamentado la pérdida de recursos y actividades que atendían a la comunidad canaria, como un consultorio médico, un centro de día o iniciativas para mayores, por el debilitamiento de asociaciones que han ido desapareciendo al no estar ya los directivos que las impulsaban.

Perestelo ha aclarado que las actuaciones canarias se desarrollan en contacto permanente con la Embajada y el Consulado General de España, tanto en Cuba como en Venezuela, donde también hay emigrantes canarios en situación de necesidad.

A su juicio, la primera responsabilidad de atender a estos ciudadanos españoles corresponde al Estado, mientras que Canarias desarrolla una política complementaria de apoyo.