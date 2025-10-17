Panna cotta de millo | Receta ‘Como en casa’

Panna cotta de millo | La receta ‘Como en casa’ de RTVC



Esta receta es un clásico de la repostería de Italia como es la panna cotta pero con una versión diferente, con un ingrediente como nuestro millo.

Es el postre elegido por el restaurante Dosss de Las Palmas de Gran Canaria para su participación en Como en Casa

La panna cotta si la traducimos del italiano al español es literalmente nata cocida. Este postre está hecho a base de crema de leche y aunque pueda asemejarse en su textura a un flan, su diferencia está en que la panna cotta no lleva huevos.

Ingredientes para la panna cotta de millo

500 gr de millo

400ml de nata

100ml de leche

70gr de azúcar

1 gr de extracto de vainilla

5 gr de gelatina en hojas

Sal

Cómo elaborar una panna cota fácilmente

Las hojas de la gelatina hay que hidratarlas lo primero en agua fría.

El resto de los ingredientes tenemos que cocinarlos en una olla durante 8-10 minutos.

Una vez pasado el tiempo, trituramos los ingredientes que hemos cocinado y los pasamos por un colador bien fino para obtener una textura sedosa y sin grumos. Cuando terminemos ponemos la mezcla en un caldero, la calentamos y añadimos la gelatina.

Dejamos enfriar esta mezcla mínimo cuatro horas o si es posible, dejarla durante la noche en la nevera.

Cuando queramos desmoldarlo para servirlo, lo haremos con agua caliente.

Emplatado de la panna cotta de millo

Cuando queramos servir la panna cotta es fundamental en este plato una decoración extra que le dará más textura a este postre.

Utilizaremos millo en la sartén o una bolsa de cotufas o roscas ya listas para microondas y las reservamos.

A la hora del montaje en el plato pondremos una panna cotta, con un poco de miel y las roscas o cotufas las pondremos por encima. Le añadiremos un poco de sal. ¿A qué es sorprendente? El contraste del dulce con el salado en este plato marca la diferencia de esta panna cotta.