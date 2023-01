Partido clave del Lenovo Tenerife en Estambul

El Lenovo Tenerife viaja a Estambul para jugar ante el Darussafaka, una cancha muy difícil con un equipo muy físico y reforzado

Jugadores del Lenovo Tenerife. Imagen CB Canarias

El Lenovo Tenerife afronta este miércoles ante el Darussafaka, en Estambul un partido clave en su lucha por mantenerse primero dentro del Grupo L de la Liga de Campeones FIBA.

El conjunto de Txus Vidorreta visitará al Darussafaka turco en un duelo determinante para las dos formaciones que aspiran al mismo objetivo. Ganar en Turquía supondría dar un salto de calidad importante. No solo por sumar su segundo triunfo en dos jornadas, sino que ganaría en una cancha donde será muy difícil conseguir el triunfo.

Serán dos los equipos que accederán a los cuartos de fial, pero en una competición muy corta y con equipos de mucho nivel como lo son también el UCAM Murcia y el Surne Bilbao Basket.

No será fácil este choque para los aurinegros en Estambul. Le espera un ambiente ruidoso, como suele ser habitual en todas las canchas turcas, y un adversario muy físico, con un plantel muy completo, recientemente reforzado, para alargar su fondo de armario, con los ex ACB, Matt Mooney -jugó en Unicaja el curso pasado- y Aaron White -ex Canarias-.

La fortaleza colectiva atrás de los aurinegros, la energía para ir con todo a la batalla del rebote y el criterio para leer el partido, junto al acierto imprescindible en el tiro, serán otra vez factores determinantes.

El Darussafaka busca su primer triunfo

Enfrente, los tinerfeños se toparán en la Liga de Campeones FIBA con un Darussafaka que busca su primer triunfo con una plantilla de primer nivel.

La explosividad de Markel Starks y su liderazgo para asumir muchos tiros, la versatilidad del internacional turco Dogus Ozdemiroglu, un todoterreno con mucha incidencia en el juego de su equipo; el físico de Yeboah en el exterior, o una rotación interior de lo más completa, abanderada por Gabriel Olaseni y bien escoltada por Ercan Osmani o el propio Aaron White, entre otros, serán algunos de los aspectos a contrarrestar.