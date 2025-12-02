Pasta cavatelli con ragú de pulpo en salsa de tomate | Receta ‘Como en casa’

Cavatelli con ragú de pulpo en salsa de tomate con queso curado de Fuerteventura / La receta ‘Como en casa’ RTVC

Desde Corralejo, Fuerteventura, el Gastrobar Niño Malo, fusiona la cocina italiana con guiños canarios. El cavatelli con ragú de pulpo aúna la tradición marinera de Bari (ciudad natal del chef) con el producto estrella majorero: el pulpo. Su sabrosa receta la han compartido con el programa ‘Como en casa‘ de Televisión Canaria.

Lista de ingredientes

Sémola rimacinata Agua tibia Ragú de pulpo Pulpo Salsa de tomate Ajo Aceitunas negras Anchoas Alcaparras Guindilla Albahaca Limón Aceite AOVE Sal gorda para el agua de cocción

Elaboración paso a paso

El proceso se divide en tres partes: la preparación previa del pulpo, la elaboración de la pasta cavatelli fresca y la preparación del ragú de pulpo.

Cómo hacer la pasta cavatelli

El cavatelli es una pasta típica del sur de Italia. Se elabora únicamente con sémola rimacinata (sémola de trigo duro remolida) y agua tibia (600 gramos de agua por 1 kilo de sémola), sin necesidad de huevo. El agua tibia ayuda a que se amase y se maneje mejor la masa. Una vez tengamos hecha nuestra masa, ésta debe reposar en torno a una hora u hora y media.

Luego ponemos un poco de sémola para trabajar esta pasta, cortamos trozos para formar los cavatelli, estirando cada pieza con dos dedos para crear la forma hueca característica. La cocción es breve en agua hirviendo y sal gorda, de 5 a 7 minutos, al ser pasta fresca. Estarán en su punto cuando la pasta suba a la superficie del agua.

Preparación del ragú de pulpo

El ragú se inicia con un sofrito base de ajo y una guindilla en un poco de aceite de oliva. Se añaden un par de anchoas, alcaparras y aceitunas negras.

El ingrediente principal, el pulpo, es crucial. Para asegurar su ternura, se cocina previamente. Se incorpora el pulpo troceado al sofrito anterior y se añade la salsa de tomate, que nosotros hemos hecho previamente triturando el tomate. El ragú se cocina para que los sabores se integren.

Terminar el plato

En la salsa del ragú de pulpo se introducen también los cavatelli y removemos hasta que se integre todo.

El plato se termina con una ralladura de limón, que aporta frescura, y el queso curado de Fuerteventura.

Preparación de la receta en vídeo