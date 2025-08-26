Para el secretario general de UGT, de visita en Tenerife, el enfrentamiento entre comunidades autónomas y Gobierno central impide avanzar en soluciones para la emergencia habitacional

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, asistió a la asamblea del sector de la hostelería y el comercio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, este martes. EFE/Miguel Barreto

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha cargado este martes contra la «poca ética y dignidad» de los presidentes autonómicos cuyos territorios se están viendo afectados por los incendios forestales.

Álvarez ha abogado por «hablar más de las cosas que son competencia de las comunidades autónomas y seguramente menos de lo que les gusta a la mayoría de presidentas y presidentes autonómicos, que es hablar de todo menos de lo suyo».

El líder de UGT, de visita en Tenerife para participar en la asamblea provincial del la hostelería y el comercio, ha criticado que «cuando hay que hablar de lo suyo, no encontramos a ningún presidente de comunidad autónoma. Lo estamos viendo estos días de una manera descarada, con muy poca ética y dignidad, con los incendios».

El problema de la vivienda

Una reflexión que ha lanzado al ser preguntado por el problema de los trabajadores canarios para encontrar una vivienda en la zona donde trabajan.

Pepe Álvarez ha recalcado que «la vivienda es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas» y que «España es un país que tiene una estructura bastante federal», en la que cada administración tiene «sus responsabilidades».

En materia de vivienda, ha admitido que siendo «un tema de emergencia», el Gobierno central «tiene que poner medios», pero las comunidades autónomas «tienen que dejar que se avance».

Pero «resulta que cuando se hacen propuestas, se intentan llevar a cabo acciones» de toda índole a las reuniones entre el Gobierno y las comunidades, «no hay manera de avanzar, porque parece que hay quien tiene un objetivo fundamental: la convocatoria de elecciones».

En lo que a UGT respecta, «no tenemos ningún objetivo inmediato de convocatoria de elecciones, sino de acabar la legislatura e intentar solventar los problemas de la gente», ha aseverado Pepe Álvarez.