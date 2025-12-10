Pepe Dámaso celebra su 92 con un homenaje en el Real Club Náutico

El 92 cumpleaños del artista Pepe Dámaso ha tenido como escenario el Real Club Náutico de Gran Canaria, que le organizó un homenaje rodeado de autoridades y allegados

El Real Club Náutico de Gran Canaria celebró este miércoles un homenaje al artista Pepe Dámaso con motivo de su 92º cumpleaños. Fue en un acto que reunió a autoridades civiles y militares, representantes del ámbito cultural canario, socios y numerosos amigos del creador agaetense.

Homenaje en el Salón Dámaso

Dámaso llegó al club a bordo de un clásico Humber y fue recibido por el presidente de la entidad, Pity Sánchez, la presidenta de Cultura, María Dolores Sánchez, y la vicepresidenta de Recreo, Ana Ley. Junto a ellos accedió al Salón Dámaso, espacio que lleva su nombre y que alberga un conjunto destacado de obras del artista, además de un gran mural. La sala se llenó para reconocer su trayectoria humana y artística.

Durante el acto se proyectó un mensaje del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo Batlle, quien felicitó al homenajeado y recordó la estrecha amistad que los une.

Palabras de admiración y memoria

Distintas figuras del ámbito académico, cultural y social intervinieron para subrayar la huella que Dámaso ha dejado en varias generaciones. Participaron el cronista oficial de Gáldar, Juan Sebastián López García; el doctorando de la ULPGC Carlos Jabier Delgado Mujica, que prepara una tesis sobre el artista; la escritora y amiga de Dámaso desde la infancia, María del Carmen Reina Jiménez; Juan Ramón Gómez-Pamo; el director insular de Patrimonio Histórico, Chano López; Alberto Trujillo Castellano y José Antonio Godoy. La Srta. Verona, doctoranda de la ULPGC, no pudo asistir por motivos de salud.

La alcaldesa de Agaete, Carmen del Rosario, envió un mensaje especialmente emotivo en nombre del municipio: “Pepe es nuestro mejor embajador. Siempre nombra su tierra allá donde va. Pepe siempre ve más allá, lucha por lo justo. Muchas gracias, Pepe, en nombre del pueblo de Agaete. Nos sentimos muy orgullosos.”

También participó el galerista mallorquín Joan Guaita, amigo del artista, quien viajó expresamente a Gran Canaria para acompañarlo. Entre los asistentes se encontraban el rector de la ULPGC, Lluís Serra, y Nardy Barrios.

La voz de Pepe Dámaso

En su intervención, Dámaso compartió reflexiones llenas de humor y lucidez: “Me emperreté en que tenía 93, hoy me he dado cuenta de que tengo en realidad 92 años… es surrealista.”

El doctorando Carlos Javier Delgado Mujica resumió así el impacto del artista: “Tu obra va a ser eterna, va a estar en el imaginario colectivo. Pepe es el artista transitable y demuestra día a día que el arte no tiene límites.”

Dámaso también reflexionó sobre el papel del arte en la sociedad: “El humanismo, la ternura, el cariño, está cediendo ante la Inteligencia Artificial. El arte recompensa al artista, el ser humano en sí mismo es creador. El arte cura por la belleza, con la que se llega a una verdad que viene desde el espíritu; parece religioso, pero no, es la creación en sí misma la que me ha mantenido vivo.”

Insignia de Oro y celebración

Como cierre del acto, el Real Club Náutico de Gran Canaria otorgó al creador la Insignia de Oro, la máxima distinción de la entidad. Tras recibirla, Dámaso sopló las velas de su tarta de cumpleaños y brindó junto a los asistentes mientras el violinista Óscar interpretaba el “Cumpleaños feliz”.

El Club reafirmó así su reconocimiento a una figura esencial de la cultura canaria, celebrando la vida y la obra de un creador irrepetible, cuya autenticidad sigue inspirando a nuevas generaciones.