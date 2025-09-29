‘Perdida’, un thriller psicológico protagonizado por Ben Affleck

El día de su quinto aniversario de boda, Amy desaparece misteriosamente y todas las sospechas apuntan a su marido

Televisión Canaria emite este miércoles, a las 22:30 horas, un inquietante thriller psicológico de David Fincher basado en el best seller de Gillian Flynn

Televisión Canaria ofrece este miércoles, a las 22:30 horas, ‘Perdida’, el aclamado thriller psicológico basado en el best-seller homónimo de Gillian Flynn, quién es además la guionista de la cinta. Dirigido por David Fincher, cuenta entre el reparto con Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris y Tyler Perry.

La película ahonda en la historia de Nick (Ben Affleck), un ex periodista casado con Amy Dunne (Rosamund Pike), cuyo matrimonio hace aguas por todas partes. En un acto por intentar reflotarlo, ambos deciden montar un restaurante con ayuda de una de las hermanas de Nick, aunque la idea no prospera.

En el día del quinto aniversario de bodas, Amy desaparece misteriosamente. El caso se convierte en un fenómeno mediático cuando empieza a correr el rumor de que él podría haberla matado. Además, su extraña conducta lo convierte en sospechoso, y todo el mundo comienza a preguntase si Nick mató a su esposa…

