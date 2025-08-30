Intersindical Canaria matizó que por su condición social y precariedad económica, son muchos los pacientes que no pueden hacer uso de tal servicio

Imagen archivo RTVC.

La Federación de Salud de Intersindical Canaria ha pedido al Servicio Canario de la Salud (SCS) la unificación de criterios para la gratuidad del acceso de los pacientes a la programación televisiva en los diferentes centros hospitalarios de las islas.

La organización sindical ha recordado en comunicado que el acceso a la televisión como elemento de entretenimiento y de información básico para los pacientes hospitalizados «está siendo limitado, no equitativo y objeto de lo que se puede interpretar, indirectamente, como un copago de la asistencia sanitaria».

Solicitud de Intersindical Canaria

Así, agregó que mientras en centros como el Hospital Universitario de Canarias y el Hospital de Icod en Tenerife, el Hospital José Molina de Orosa y el Insular en Lanzarote, el Hospital General de Fuerteventura Virgen de la Peña y el Hospital General de La Palma, los pacientes tienen acceso gratuito a la televisión; en el Hospital La Candelaria en Tenerife, o los Hospitales Universitarios Insular-Materno Infantil y Dr. Negrín en Gran Canaria, a excepción de las plantas de Pediatría, para un paciente, poder ver la televisión, «supone un desembolso de en torno a 3,80 euros diarios».

«Esto que alguien podría considerar baladí –continuó IC–, tratándose de servicios públicos constituye un sistema recaudatorio injustificado que satisface el lucro de terceros, aprovechando la obligada estancia de las personas debido a la enfermedad y su situación de vulnerabilidad«.

Hospital General de La Palma

Además, Intersindical Canaria matizó que por su condición social y precariedad económica, son muchos los pacientes que no pueden hacer uso de tal servicio.

Por otro lado, se da la circunstancia que en el Hospital General de La Palma, por la inexistencia de un servicio de sustitución o mantenimiento de estos aparatos, una considerable parte de los mismos están averiados, y el paciente, si quiere acceder, lo trae de su propia casa.

Finalmente, IC incidió en que se debe establecer el acceso libre y gratuito de los pacientes a la programación televisiva para el conjunto de hospitales de Canarias en su doble vertiente de entretenimiento e informativa.