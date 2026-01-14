ES NOTICIA

EN DIRECTO | Pleno del Parlamento de Canarias

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El pleno del Parlamento de Canarias, primera sesión plenaria de 2026, debate, entre otros asuntos, el proyecto de ley de ordenación del servicio público audiovisual de Canarias

Pleno del Parlamento de Canarias. Imagen @parcan
Pleno del Parlamento de Canarias (archivo). Imagen @parcan

El Parlamento de Canarias celebra este miércoles su primer pleno de 2026, en el que debate el proyecto de ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual y la convalidación de la modificación de las leyes del Suelo y de Sociedades Cooperativas, así como la ampliación del período de aplicación del tipo cero del IGIC a determinadas operaciones relativas a la erupción volcánica en La Palma.

