El Pleno del Parlamento de Canarias retoma el debate con preguntas al Gobierno y nuevas iniciativas en el orden del día

El Parlamento de Canarias celebra este martes la sesión de tarde del Pleno, en la que se abordan distintas iniciativas legislativas y de control al Ejecutivo autonómico, además de preguntas e interpelaciones dirigidas a los miembros del Gobierno.

El Pleno del Parlamento de Canarias celebra la sesión de tarde. Europa Press

La jornada parlamentaria continúa tras la sesión matinal y se centra en los asuntos incluidos en el orden del día, entre ellos propuestas de los grupos parlamentarios y comparecencias relacionadas con la actualidad política y social del Archipiélago.