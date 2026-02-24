ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

En Directo | El Pleno del Parlamento de Canarias celebra la sesión de tarde

RTVC
RTVC

El Pleno del Parlamento de Canarias retoma el debate con preguntas al Gobierno y nuevas iniciativas en el orden del día

El Parlamento de Canarias celebra este martes la sesión de tarde del Pleno, en la que se abordan distintas iniciativas legislativas y de control al Ejecutivo autonómico, además de preguntas e interpelaciones dirigidas a los miembros del Gobierno.

El Pleno del Parlamento de Canarias celebra la sesión de tarde
El Pleno del Parlamento de Canarias celebra la sesión de tarde. Europa Press

La jornada parlamentaria continúa tras la sesión matinal y se centra en los asuntos incluidos en el orden del día, entre ellos propuestas de los grupos parlamentarios y comparecencias relacionadas con la actualidad política y social del Archipiélago.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El Maspalomas Soul Festival calienta motores para su regreso en julio estrenando su propio Paseo de la Fama

Alerta por fenómenos costeros en Canarias a partir de este miércoles

Los documentos del 23F que se desclasificarán son de Defensa, Interior y Exteriores

Guaguas Municipales incorpora 24 nuevos vehículos Scania a su flota en 2026

Desaparece un hombre de 64 años en Las Palmas de Gran Canaria y la Policía pide colaboración ciudadana

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026