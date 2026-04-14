Los agentes recuperan material especializado valorado en más de 10.000 euros tras detectar su venta por redes sociales

La Policía Nacional detuvo ayer a dos hombres en Las Palmas de Gran Canaria por robar en un taller. Los arrestados sustrajeron piezas valoradas en 12.875 euros durante el pasado mes de septiembre. Los investigadores localizaron finalmente los efectos robados en una finca situada en la localidad de Vecindario.

La Policía Nacional detiene dos hombres por robo en un taller de karts / Policía Nacional

Los autores del delito accedieron al establecimiento aprovechando la ausencia de los propietarios. Los dueños se encontraban fuera de la isla para participar en una competición de automovilismo. El robo ocurrió con total impunidad mientras el local permanecía sin vigilancia.

Los delincuentes demostraron un altísimo grado de conocimiento sobre la mecánica de estos vehículos. Ellos utilizaron herramientas específicas para desmontar piezas concretas instaladas en los propios karts. Los agentes confirmaron que los sospechosos sabían exactamente qué materiales especializados debían sustraer.

El valor total del botín superaba los 12.800 euros según la denuncia presentada por el afectado. Esta pérdida económica supuso un grave perjuicio para los responsables del taller mecánico. La policía comenzó entonces las gestiones pertinentes para identificar a los posibles culpables.

Rastreo digital y localización

La investigación dio un giro decisivo el pasado mes de marzo. El propietario descubrió que alguien ofrecía sus piezas robadas a través de una conocida red social. Él comunicó inmediatamente este hallazgo a los agentes del Grupo de Policía Judicial.

Los efectivos policiales organizaron entonces un encuentro con el supuesto vendedor en Vecindario. Los investigadores identificaron al sospechoso y este les guio hasta una propiedad privada. En ese lugar almacenaban la gran mayoría de los objetos sustraídos meses atrás.

El operativo permitió recuperar efectos valorados en unos 10.500 euros aproximadamente. Los agentes entregaron el material a su legítimo dueño tras finalizar las comprobaciones. Esta actuación policial ha logrado esclarecer casi por completo el asalto al taller.

Antecedentes y situación judicial

Los detenidos son dos varones de 42 y 45 años de edad. Ambos sujetos cuentan con numerosos antecedentes policiales por hechos de diversa naturaleza. La Policía Nacional les considera presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

La autoridad judicial ya conoce todos los detalles de este operativo realizado en Gran Canaria. Los agentes mantienen la investigación abierta para descartar la participación de otras personas. Buscan confirmar si existe una red más amplia tras este mercado negro.