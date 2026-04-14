La arrestada ocultaba un revólver con munición y diversas sustancias estupefacientes en su vehículo particular en la capital tinerfeña

Agentes de la Policía Nacional detuvieron este martes a una mujer en Santa Cruz de Tenerife. La sospechosa distribuía cocaína y crack utilizando su propio automóvil por diferentes zonas de la ciudad. Los investigadores localizaron un arma de fuego real y dinero en efectivo durante el operativo de arresto.

Detenida una mujer armada por vender droga en su coche / Policía Nacional

La investigación comenzó tras recibir varias informaciones sobre una mujer sospechosa. Ella utilizaba supuestamente su vehículo personal para realizar las ventas de sustancias ilegales. Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia para confirmar estas actividades delictivas.

Tras varias gestiones, los policías localizaron a la investigada mientras circulaba con su coche. Observaron cómo intentaba esconder un objeto metálico y envoltorios en el asiento del copiloto. Las patrullas procedieron a seguir el vehículo de forma discreta para intervenir con seguridad.

Finalmente, los agentes interceptaron el automóvil e identificaron a su única ocupante. El registro preventivo confirmó la presencia de sustancias prohibidas y objetos peligrosos. Esta rápida actuación policial impidió que la mujer continuara con el reparto de la mercancía.

Hallazgo de un arma de fuego

En el interior del coche, los policías hallaron un revólver listo para su uso. El arma estaba acompañada por 46 cartuchos del calibre 38 corto. Además, la detenida portaba cerca de un gramo de cocaína en ese momento.

La peligrosidad del hallazgo motivó la solicitud urgente de un registro domiciliario. La autoridad judicial autorizó la entrada en la vivienda de la mujer investigada. Los agentes buscaban más armas o depósitos de droga de mayor tamaño.

Durante el registro del inmueble, los investigadores incautaron cinco gramos de crack. También encontraron 465 euros en efectivo procedentes presuntamente de las ventas ilícitas. La operación finalizó con el traslado de la arrestada a las dependencias policiales.

Compromiso con la seguridad ciudadana

La Policía Nacional mantiene su lucha constante contra el tráfico minorista de drogas. Estas acciones buscan desmantelar los puntos de distribución que generan inseguridad en los barrios. La colaboración de los vecinos resulta fundamental para detectar estos delitos.

La mujer ya se encuentra a disposición de la autoridad judicial competente. Allí deberá responder por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.