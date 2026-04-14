La intervención de riesgo termina con el arresto del implicado por malos tratos y agresiones a los agentes

La Policía Nacional evitó un intento autolítico en Las Palmas de Gran Canaria durante la noche del pasado 6 de abril. Los agentes acudieron a un domicilio tras recibir un aviso del 112 sobre un varón armado y muy agresivo. La operación culminó con la detención del individuo y varios policías heridos leves por la resistencia mostrada por el sospechoso.

Imagen de archivo

Los efectivos policiales llegaron a la vivienda y localizaron rápidamente al hombre en una zona anexa de muy difícil acceso. El individuo presentaba un estado de gran agitación y manifestaba claramente sus intenciones de atentar contra su propia vida.

Debido a la complejidad del terreno, los actuantes extremaron las precauciones para aproximarse con seguridad al implicado. Los agentes intentaron calmar al varón mediante técnicas de diálogo y mediación durante los primeros instantes de la intervención.

Sin embargo, el sujeto mantuvo una actitud desafiante y opuso una fuerte resistencia física a los requerimientos de la autoridad. La situación requirió un despliegue operativo específico para proteger la integridad del hombre y de terceras personas.

Neutralización y detención del implicado

La persistencia de la conducta violenta obligó a los policías a adoptar medidas operativas necesarias para controlar finalmente al individuo. Durante el forcejeo, los agentes lograron arrebatarle tres armas blancas, incluyendo dos navajas de acero y un cuchillo de grandes dimensiones.

Tras asegurar el lugar, el personal sanitario atendió al varón y lo trasladó a un centro hospitalario para su valoración. Varios policías sufrieron lesiones de carácter leve como consecuencia directa de la agresividad mostrada por el detenido.

Finalmente, los agentes procedieron al arresto del sospechoso por presuntos delitos de malos tratos familiares, atentado y lesiones. El detenido pasó a disposición de la autoridad judicial competente una vez terminaron las diligencias en la comisaría.