Unidades especializadas como el Grupo TEDAX-NRBQ y la UPR entrenan a vigilantes de seguridad en la prevención y respuesta ante amenazas de bomba y ataques químicos

Imagen de las jornadas durante las que se celebró el simulacro / POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional ha llevado a cabo un simulacro integral de seguridad en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, con la participación del Grupo TEDAX-NRBQ, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y el personal de seguridad privada del recinto.

El objetivo fue formar y entrenar a los vigilantes de seguridad, primera línea de prevención en este tipo de instalaciones, para reforzar su capacidad de respuesta ante situaciones críticas como amenazas de bomba o incidentes químicos. La formación, impartida por la Policía Nacional, se enmarca en la competencia exclusiva que el cuerpo ostenta en materia de seguridad privada, lo que garantiza la aplicación de protocolos y procedimientos ajustados a los estándares más exigentes.

La jornada incluyó charlas técnicas y ejercicios prácticos que simularon la actuación ante una amenaza real, combinando teoría y práctica para consolidar los conocimientos adquiridos.

Con este simulacro, la Policía Nacional reafirma su papel como garante de la seguridad en el ámbito privado y refuerza la coordinación con los equipos de seguridad del Recinto Ferial, con el fin de ofrecer una respuesta eficaz y profesional ante cualquier eventualidad que pueda poner en riesgo a las personas o a las instalaciones.