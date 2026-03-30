Descensos en las Bolsas asiáticas en la jornada de este lunes

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 2% en torno a las 8.15 horas de este lunes y se movía por encima de los 115 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

La plataforma petrolífera Sedco 702, que llegó al puerto de Málaga el pasado mes de junio, partió este sábado desde el muelle nueve hacia su próximo destino, Turquía, donde será desguazada de forma definitiva / Europa Press

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía un 1,1%, hasta los 100,7 dólares por barril, en tanto que el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, escalaba un 2,5%, hasta los 55,92 euros por megavatio hora.

Conversaciones por el conflicto de Oriente Próximo en Pakistán

Mientras continúan los ataques en Oriente Próximo y Pakistán parece que albergará en los próximos días conversaciones entre los países implicados en el conflicto para explorar un alto el fuego, parte del foco de la guerra en Irán, el económico, sigue centrado en el estrecho de Ormuz, ruta comercial estratégica por la que circula en torno a una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

El presidente norteamericano, Donald Trump, ha asegurado esta madrugada que su Administración está negociando con Irán «tanto directa como indirectamente», al tiempo que ha subrayado que, como «muestra de respeto», Teherán dejará pasar a «20 grandes petroleros» por el estrecho de Ormuz pese al bloqueo de facto impuesto por la República Islámica en represalia a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por estadounidenses e israelíes.

«Contamos con emisarios, pero también tratamos con ellos directamente», ha reiterado el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a los medios a bordo del Air Force One, agregando que «hace dos días (las autoridades iraníes) acordaron enviar ocho barcos y luego añadieron otros dos», mientras que este domingo «en un gesto de cortesía» y «como muestra de respeto», un total de «20 grandes petroleros atravesarán el estrecho de Ormuz».

Convencido de que a Washington le está yendo «extremadamente bien» en la negociación con el país de los ayatolás, el mandatario norteamericano ha augurado que «probablemente» lleguen a un acuerdo con ellos, aunque ha reconocido que «con Irán nunca se sabe» porque en un momento están «negociando con ellos» y «luego siempre» tienen que «atacarlos».

Lucha por el control del estrecho de Ormuz

En otra entrevista con el Canal 14 de la televisión israelí, Trump ha afirmado que ya están trabajando para arrebatar a Irán el control del estrecho de Ormuz. Sin embargo, ha destacado la necesidad de que más países se impliquen en la ofensiva militar contra Irán. «Los países tienen que participar en la campaña», ha apuntado.

Por su parte, la Marina iraní anunció este domingo que ha extendido su control sobre el estrecho de Ormuz al golfo de Omán, su puerta de entrada, y avisado a Estados Unidos de que abrirá fuego contra el portaaviones ‘Abraham Lincoln’ en el momento en que se encuentre a distancia de disparo.

El navío, parte de la operación estadounidense contra Irán, se encuentra ahora mismo desplegado en el mar de Arabia, a cientos de kilómetros de distancia del golfo de Omán y del estrecho de Ormuz.

Las bolsas europeas apuntan a aperturas negativas

En este contexto de incertidumbre por el fin de la guerra en Irán, el índice Dow Jones y el Nasdaq de Estados Unidos cerraron el viernes en positivo, con caídas del 1,7% en el primer caso, y del 2,1% en el segundo, pero sus futuros apuntan, de momento, a ganancias moderadas.

Por su parte, las principales Bolsas asiáticas registran caídas en la jornada de este lunes. El Kospi surcoreano se deja un 3,2%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cede un 1% y el índice de la Bolsa de Shenzhen baja un 0,4%. En Japón, el Nikkei cotiza con una caída cercana al 3%.

En este marco, las principales Bolsas europeas, que cerrarán el viernes y el próximo lunes por la Semana Santa, apuntan este lunes a aperturas negativas, cercanas al medio punto en algunos casos.

En España, el Ibex 35 partirá hoy de los 16.802 puntos tras cerrar el viernes con un retroceso del 0,95%.