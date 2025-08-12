La UD Las Palmas ha presentado a José Antonio Caro, portero que peleará, a priori, la titularidad con Dinko Horkas

Caro: «Estar a la sombra en el Cádiz me ha hecho mejor portero»

El nuevo guardameta de la UD Las Palmas, José Antonio Caro, ha dicho en su presentación oficial que su poca participación en el Cádiz la pasada temporada le ha hecho ser «mejor portero» y ahora llega al equipo amarillo para «demostrarlo» esta temporada en LaLiga Hypemotion.

El cancerbero andaluz no quiere que se le valore por su registro de imbatibilidad con el Burgos en 2022, que fue «bonito» y al que puso fin el Tenerife con un triunfo en El Plantío (0-1), sino «por lo que haga a partir de ahora en la Unión Deportiva».

Caro asegura que la decisión de fichar como agente libre fue «fácil» y supone «un salto en su carrera», y resta importancia a que su nuevo equipo incorporase este mismo verano a otro portero, el joven grancanario Adrián Suárez, procedente de la cantera del Villarreal, quien parece no haber convencido al nuevo entrenador del equipo isleño, Luis García.

Un portero con experiencia

«Llevo muchos años en la categoría, puedo aportar experiencia y buena salida de balón, me identifico con la idea que tiene el míster; tengo que adaptarme a este nuevo equipo, después de venir de un entrenador -Gaizka Garitano- con una filosofía totalmente distinta», ha añadido el portero onubense, a quien no le importa que se le conozca como ‘Churripi’, «un apodo familiar, por parte de madre», como ha explicado.

Caro, con solo cinco partidos ligueros disputados en el Cádiz la pasada temporada, a la sombra de David Gil, afirma que en ningún club se ha sentido «ni titular ni suplente», y solo piensa «en el trabajo del día a día, lo que ha llevado hasta el fútbol profesional».

Ahora bien, no quiere oír hablar de ascenso, sino de «conseguir los 50 puntos y después mirar otros objetivos», tras sufrir la Segunda División en un equipo como el Cádiz, que acababa de descender desde Primera y no logró recuperar la categoría perdida, por lo que recomienda «andar con pies de plomo».

El guardameta, de 31 años, resalta que el croata Dinko Horkas «lo hizo muy bien cuando le tocó jugar la pasada temporada» tras la lesión de Jasper Cillessen, y ahora espera tener «una competencia sana» por un puesto «difícil» en un equipo de fútbol.