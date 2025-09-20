Consulta el horario del Real Madrid vs Espanyol, las alineaciones y el minuto a minuto en directo el partido de hoy, en la J5 de LaLiga EA Sports 25-26

El Real Madrid y el Espanyol se enfrentan este sábado 20 de septiembre, a las 16:15 horas (hora peninsular) en el Santiago Bernabéu, en Madrid, en un partido correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports 25-26. El partido en directo hoy entre el equipo madrileño y el equipo catalán lo puedes seguir en nuestro minuto a minuto.

Partido emocionante de la lucha por el liderato de la competición. El Madrid con 12 puntos ocupa la primera posición y con 10 el Espanyol está en el tercer puesto de la tabla. El primer puesto está en juego.

Minuto a minuto en en directo entre el Madrid y el Espanyol

Estadísticas del partido en vivo

Alineaciones del Real Madrid y Espanyol

Últimos resultados H2H entre el Real Madrid y el Espanyol

