Polvazo asturiano | Receta ‘Como en casa’

El polvazo asturiano ha sido el postre escogido por el restaurante Casa Isaitas de Fuerteventura para el programa Como en casa. Una versión que poco tiene que ver con el tradicional polvito uruguayo tan común en la gastronomía canaria. Un postre que es una versión única de este restaurante.

Ingredientes para el polvazo

✓ Ingredientes del Polvazo Galletas tipo María Mantequilla Vainilla Manzana Azúcar moreno Yogur cremoso natural Crema de queso Chocolate para rallar (opcional, solo para decorar)

Elaboración paso a paso del polvazo

En un caldero ponemos a cocinar al golpito, a fuego lento, la manzana, la mantequilla y el azúcar. Buscando una textura similar al puré.

También tenemos separado queso crema, yogur natural y azúcar moreno. En un recipiente para batir ponemos un poco del yogur natural y varias cucharadas de queso crema. Batiremos hasta conseguir una crema, bien ligada pero con algo de textura.

Además para la base utilizamos galletas, las tipo María, que trituramos y mezclamos con un poco de mantequilla y también con unas gotas de esencia de vainilla.

A la hora de emplatar en los vasitos individuales, iremos por capas. Primero la base de galleta que ya tenemos elaborada, a continuación la crema de manzana y por último añadiremos otra capa de la mezcla de yogur y crema de queso.

Antes de continuar con el emplatado, mezclamos el resto de la crema de manzana con lo que nos ha quedado de la mezcla de yogur y queso crema. Trituramos bien y conseguiremos otra capa de color para nuestro emplatado. Con esta mezcla añadimos una cuarta capa en nuestro vasito de postre. Volvemos a reservar.

Para la última capa de textura, cogemos la galleta maría que hemos triturado y la mezclamos con la mezcla que ya tenemos de yogur, crema de queso y manzana. Añadiremos un par de cucharadas y volveremos a batir.

Ésta será nuestra última capa y para decorar añadiremos un poco de chocolate rallado como decoración.

Cómo hacer la receta del polvazo asturiano en vídeo