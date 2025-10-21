Pulpo frito | Receta ‘Como en casa’

Pulpo frito | La receta ‘Como en Casa’ de RTVC

El pulpo frito es uno de los platos de la gastronomía canaria y ha sido la receta escogida por el restaurante Ca´Miguel de Arinaga (Gran Canaria) para el programa Como en Casa.

Los pulpos son habituales dentro de la riqueza marina que tiene Canarias y de ahí su protagonismo en los platos de la cocina canaria, tanto platos fríos como calientes. Es un plato que se disfruta durante todo el año.

Ingredientes

Pulpos enteros pequeños

Agua

Laurel

Sal

Pimienta

Almidón de maíz

Aceite para freír

Ingredientes para el mojo verde:

Ajos

Perejil

Cilantro

Pimiento verde

Comino

Aceite

Vinagre

Sal

Agua

Elaboración paso a paso del pulpo frito

Lo primero será poner al fuego un caldero con bastante agua, la sal y el laurel.

Una vez empiece a hervir el agua, se escaldan los pulpos de uno a uno. Los guisamos hasta que al pincharlos los notemos tiernos. Los colocamos en un recipiente y los escurrimos bien.

Calentamos aceite abundante a unos 200-240 grados centígrados.

Salpimentamos el pulpo y los pasamos por el almidón de maíz. Cuando los tengamos preparados los freímos durante un minuto y les escurrimos bien el aceite.

Cómo hacer mojo verde

Otra de las partes importantes de este plato de pulpo frito está en el mojo verde.

En un recipiente en el que podamos batir fácilmente añadimos un litro de aceite, un puñado de sal, una cucharada de comino en grano, un pimiento verde, un manojo de perejil y un manojo de cilantro.

Lo batimos todo y cuando lo tengamos listo añadimos 200 ml. de vinagre y 150 ml de agua. Seguimos batiendo hasta que esté todo el mojo bien ligado.

Emplatado del pulpo frito

Una vez listo el pulpo frito y el mojo llega el momento de servirlo. Para acompañarlo podemos freír o arrugar unas papas.

Troceamos el pulpo con unas tijeras y lo bañamos con un poco de mojo verde y ya estaría listo para degustar.