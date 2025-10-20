Esta mejora de la red de agua potable incluye la sustitución de las tuberías principales con el objetivo de optimizar el suministro

Renuevan la red de agua potable en la avenida Enrique Mederos de Los Llanos de Aridane. Fotografía: Europa Press

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma han firmado un convenio de colaboración para ejecutar la mejora de la red de agua potable en la avenida Enrique Mederos, una actuación valorada en 135.761,81 euros.

Esta iniciativa contempla la sustitución y modernización de las tuberías principales de abastecimiento de agua, con un plazo de ejecución de tres meses. El objetivo es optimizar el suministro y evitar las fugas de agua en uno de los puntos urbanos más transitados del municipio.

Renovar la red, una demanda vecinal histórica

El alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Armas, ha señalado que esta intervención “responde a una demanda vecinal histórica”. Armas ha destacado que se trata de obras «poco vistosas, pero fundamentales, con un impacto enorme en el bienestar de los vecinos y vecinas».

Por su parte, el concejal responsable la Reserva Mundial de la Biosfera, Víctor González, ha valorado la colaboración entre ambas entidades, que permite que se destinen fondos estatales hacia proyectos que fortalezcan la infraestructura municipal.

Este proyecto cuenta con financiación a cargo del programa ‘Restauración del entorno socioeconómico y ambiental’, del presupuesto general de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para 2025. También forma parte del Programa de Actuaciones del Organismo Autónomo de Parques Nacionales.