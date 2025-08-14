Los afectados estaban atrapados en el balcón de la casa, por lo que los bomberos utilizaron la autoescalera para el rescate. El animal se localizó en una inspección posterior del inmueble

Bomberos del Consorcio de Tenerife rescataron este miércoles a dos personas que estaban atrapadas una vivienda en El Sobradillo, en Tenerife, en la que se había declarado un incendio y que se habían refugiado en el balcón. Al animal se localizó en una inspección posterior del inmueble.

Rescatadas dos personas y un perro en el incendio de una vivienda en Tenerife. Imagen de archivo de camiones de bomberos.

Asimismo, el incendio en la vivienda junto a las dos personas, rescataron a un perro cuando realizaron una inspección del inmueble afectado, detallan fuentes de Bomberos de Tenerife.

Al llegar a la vivienda afectada, los bomberos comprobaron que estaba saliendo una gran cantidad de humo por las ventanas de los primeros pisos y que dos personas estaban atrapadas en el balcón.

A partir de ahí procedieron a su rescate a través del despliegue de la autoescalera para después transferirlas a la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Finalmente, comenzaron las labores de extinción del fuego y la posterior ventilación del inmueble