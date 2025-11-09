El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los afectados, entre ellos una mujer de 86 años con hipotermia y un traumatismo en hombro de carácter moderado, y otra mujer de 51 años que sufrió una hipotermia

Rescatan a tres personas en apuros que se encontraban agarradas a una boya en la playa de Bajamar, en La Palma. Imagen de Archivo

Bomberos de La Palma y Salvamento Marítimo rescataron este domingo a tres personas en apuros en el mar que estaban agarradas a una boya en la playa de Bajamar, en Breña Alta (La Palma).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, hasta el lugar acudieron una embarcación de Salvamento Marítimo, que rescató a dos mujeres, y Bomberos de La Palma, que hicieron lo propio con un hombre que resultó ileso.

Ya en tierra, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a las dos mujeres de 86 y 61 años, la primera con hipotermia y un traumatismo en el hombro y la segunda con hipotermia. Por tanto, se procedió a su traslado al Hospital General de La Palma.