ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

El rey Harald V de Noruega está hospitalizado en Tenerife

RTVC / EFE
RTVC / EFE

La Casa Real Noruega ha comunicado en la noche de este martes, que el rey Harald V se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife

El rey Harald V de Noruega se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife a causa de una infección y una deshidratación, según informó la Casa Real Noruega en un comunicado de prensa.

Rey Harald V de Noruega está hospitalizado en Tenerife / Europa Press
Rey Harald V de Noruega está hospitalizado en Tenerife / Europa Press

El estado del monarca «es, dadas las circunstancias, bueno», añade el comunicado.

La Casa Real Noruega ha informado además de que «el médico personal del Rey viajará a Tenerife para asistir al personal sanitario local».

Estancia privada en Tenerife

«La pareja real se encuentra actualmente en una estancia privada en Tenerife con motivo de sus vacaciones de invierno», agrega.

«Se ofrecerá una actualización sobre la salud del Rey durante el miércoles 25 de febrero, después de que el médico personal haya evaluado la situación», concluye sin dar más detalles. 

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Canarias cierra un ciclo turístico sin precedentes tras recibir 18,6 millones de visitantes en 2025

Gran Canaria y El Hierro, reconocidos como los «Mejores Aeropuertos Europeos» en sus categorías

La calima trae langostas africanas a Lanzarote

El Cabildo impulsa la capacidad de TITSA con las primeras guaguas de dos pisos de Canarias

La Universidad de Laguna inviste a 65 nuevos doctores

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026