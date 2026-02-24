El rey Harald V de Noruega está hospitalizado en Tenerife

La Casa Real Noruega ha comunicado en la noche de este martes, que el rey Harald V se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife

El rey Harald V de Noruega se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife a causa de una infección y una deshidratación, según informó la Casa Real Noruega en un comunicado de prensa.

Rey Harald V de Noruega está hospitalizado en Tenerife / Europa Press

El estado del monarca «es, dadas las circunstancias, bueno», añade el comunicado.

La Casa Real Noruega ha informado además de que «el médico personal del Rey viajará a Tenerife para asistir al personal sanitario local».

Estancia privada en Tenerife

«La pareja real se encuentra actualmente en una estancia privada en Tenerife con motivo de sus vacaciones de invierno», agrega.

«Se ofrecerá una actualización sobre la salud del Rey durante el miércoles 25 de febrero, después de que el médico personal haya evaluado la situación», concluye sin dar más detalles.