La titular del Juzgado de Menores de Las Palmas señala a la crisis de valores en el entorno familiar y al impacto de las redes sociales como principales causas.

Reyes Martel, titular del Juzgado de Menores de Las Palmas, en el Parlamento de Canarias / Foto: Archivo RTVC.

La titular del Juzgado de Menores de Las Palmas, Reyes Martel, ha mostrado este martes su preocupación por el aumento de la violencia entre los jóvenes en Canarias. En una entrevista concedida a ‘De La Noche Al Día’ de La Radio Canaria, la magistrada ha reconocido que los episodios violentos registrados en las últimas semanas en las Islas continúan siendo casos aislados, “pero su gravedad y frecuencia preocupan cada vez más”.

Martel ha apuntado directamente a la educación familiar como origen del problema. Según ha señalado, existe una crisis en la transmisión de valores básicos debido al poco tiempo disponible en las familias y a un estilo de vida cada vez más acelerado.

“Esto llevo mucho tiempo diciéndolo. Son los valores familiares. Esos que se aprendían con el padre, la madre o los abuelos. Valores como el respeto o el ponerse en el lugar del otro”, ha afirmado.

Martel: «Son los valores familiares. Esos que se aprendían con el padre, la madre o los abuelos»

La juez ha insistido en que el impacto de las redes sociales es otro elemento clave que agrava la situación. La velocidad de los cambios tecnológicos, ha asegurado, dificulta a los adultos comprender el entorno en el que se mueven los menores.

“Cuando estamos en casa no controlamos de qué hablan. ¿Cuál es su mundo y cómo son sus relaciones? ¿Respeta o no respeta a los demás?”, se ha preguntado.

Respecto al papel de los centros educativos, Martel ha sido tajante al recordar que la enseñanza formal no puede suplir lo que corresponde a la familia. “La educación como tal no se va a impartir ni aprender en un instituto o un colegio”.

Reyes Martel alerta del crecimiento de la violencia juvenil y reclama recuperar los valores familiares / Foto: Archivo RTVC.

La magistrada también ha advertido del incremento de delitos cometidos por jóvenes pertenecientes a familias de clase media-alta, un perfil que antes no era tan habitual en los juzgados: agresiones sexuales en grupo, palizas grabadas y compartidas en redes sociales, y otros ataques sin aparente motivación.

“Los chicos de clase media alta, donde se supone que todo va bien, luego cometen delitos. Agresiones sexuales en grupo, palizas que luego se cuelgan en redes…”, ha recordado.

Martel: «Agresiones sexuales en grupo, palizas que luego se cuelgan en redes…”

Para Reyes Martel, el gran reto de esta generación pasa por volver a conocer a los hijos: entender su mundo digital, acompañarlos en las redes y recuperar el tiempo de calidad para reconstruir referentes y valores.