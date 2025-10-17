Roban un cuadro de Picasso en el traslado de Madrid a Granada

Investigan la parada que hicieron los transportistas de la obra de Picasso para dormir, a solo media hora de llegar al destino y la galería a la que iba a exponerse en Granada

La Policía Nacional investiga la desaparición de un cuadro de Picasso asegurado por 600.000 euros que debía viajar de Madrid al Centro Cultural CajaGranada para exponerse en el marco de una muestra, pero que no estaba junto al resto de piezas embaladas.

Se trata de una obra que parte de origen privado y que mide de media cuartilla. Fue vendido hace unos años por entre 60.000 y 90.000 euros.

La sala de destino, Centro Cultural CajaGranada, puso la denuncia al comprobar que no estaba la obra. Aseguran que la obra estuvo custodiada y en zona de videovigilancia en todo momento. La investigación se centra ahora en la parada que decidieron los transportistas, según relata Cadena Ser. Fue a media hora de llegar a ese punto, apenas medio hora antes, para dormir. El trayecto que debía hacer no supone más de cuatro horas de viaje.

Naturaleza muerta con guitarra, cuadro de Picasso robado en el traslado de Madrid a Granada

Sin detenciones aún

Según han informado a EFE fuentes de este cuerpo armado, que se ha hecho cargo de la investigación, la denuncia se formalizó el pasado 10 de octubre. La desaparición de esta pieza de arte se está investigando y, de momento, no se han producido detenciones.

Tampoco se conoce en qué punto del trayecto entre Madrid y Granada desapareció la pieza que se trasladó junto a otras 56 obras para formar parte de la exposición ‘Bodegón. La eternidad de lo inerte’.

Según ha adelantado el diario Ideal de Granada, la pieza desaparecida es ‘Naturaleza muerta con guitarra’. Estaba almacenada junto al resto el 25 de septiembre para viajar en octubre y llegar a Granada capital el pasado día 3.

El Centro Cultural CajaGranada estrenó según lo previsto la exposición, diseñada para redescubrir el bodegón, uno de los géneros más antiguos y simbólicos de la historia del arte, a través de piezas firmadas entre el siglo XVII y el XX.

CajaGranada Fundación, responsable de la muestra, formalizó la denuncia ante la Policía Nacional.

Relación de los hechos

En un comunicado, CajaGranada Fundación aporta una relación de los hechos desde que el pasado 3 de octubre, como estaba previsto, la empresa de transporte se personó en las instalaciones del centro cultural para hacer entrega de las piezas que forman parte de la exposición ‘Bodegón. La eternidad de lo inerte’, procedentes todas ellas de Madrid.

La llegada se produjo a las 10:00 horas, cuando el furgón accedió a las instalaciones del Centro Cultural CajaGranada. El responsable de exposiciones recibió a los empleados de la empresa de transportes a la llegada e indicó los pasos a seguir para depositar las piezas en la sala.

«En un solo movimiento y de forma continuada, todas las obras se fueron trasladando desde el furgón al montacargas (donde entraban todas en un solo traslado), en planta -1 y seguidamente trasladadas a planta 1″, relata la fundación.

Una vez allí, la entrega se hizo en zona videovigilada. Al finalizar el traslado del montacargas a la sala, con todas las piezas en sala, el responsable de exposiciones, acompañado de los empleados de la empresa de transporte, revisaron lo entregado.

Días para detectar el robo

«Al no estar todos los embalajes debidamente numerados, no fue posible hacer un chequeo exhaustivo sin desembalar», explica CajaGranada Fundación. Señala que, acto seguido, se comprobaron las distintas procedencias que se podían contrastar por los diferentes tipos de embalajes empleados en cada una de ellas y se acordó firmar las cartas de porte (pendientes del desembalaje el lunes 6 para poder chequear con exactitud pieza a pieza).

El responsable de exposiciones, agrega el comunicado, fue comprobando obras y colección de procedencia en las cartas de porte, sin poder contrastar físicamente con los paquetes. Una vez terminada la operación, los empleados de la empresa de transporte se marcharon de las instalaciones del Centro Cultural CajaGranada a las 11:30 horas.

El lunes 6 de octubre, a partir de las 8:30 horas, se inició el desembalaje de todas las piezas, que permanecieron desde el viernes 3 «videovigiladas en todo momento». Se ha comprobado en las grabaciones que no existe ninguna incidencia durante el fin de semana en el mismo espacio, asegura la fundación.

Una vez finalizada esta labor, a cargo del personal de CajaGranada Fundación, se fueron distribuyendo por la sala. A media mañana, con todo desembalado, la comisaria de la exposición y el responsable de exposiciones de la entidad detectaron la falta de una obra. Se trataba un pequeño «gouache» enmarcado de Pablo Picasso titulado ‘Naturaleza muerta con guitarra’, de 1919.

Además de denunciar su desaparición ante la Policía Nacional, la fundación dice haber puesto todos sus medios a disposición de la investigación y confía en la resolución del caso.