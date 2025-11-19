La presidenta del Cabildo de Tenerife afirmó que «lo lógico es esperar a que el TSJC dé firmeza» a las resoluciones del Circuito del Motor

Rosa Dávila defiende que el futuro del Circuito del Motor está en manos del TSJC

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, se ha pronunciado sobre el futuro del Circuito del Motor de Tenerife. Dávila afirmó este miércoles que «lo más responsable» es esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) resuelva todos los recursos interpuestos.

Un proyecto en torno al que hay tres sentencias favorables a la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y una del Cabildo, todas ellas recurridas. La presidenta insular declaró que el Cabildo esperará «al pronunciamiento del TSJC, toda vez que entendemos que se acumularán y habrá una única sentencia«.

En respuesta a la demanda hecha por ATAN de paralizar las obras del Circuito del Motor, Dávila ha considerado que no es el momento de evaluar una posible paralización o abandono del proyecto. La presidenta del Cabildo detalló que es conveniente esperar por «una unidad de criterio» en torno a la «controversia» sobre si la declaración de impacto ambiental está caducada o no.