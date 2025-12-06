Luis García: «No nos engaña la posición del Mirandés»

Luis García recela de la condición de vicecolista en La Liga Hypermotion del CD Mirandés y asegura que será un partido «muy difícil»

Luis García en la rueda de prensa / UD Las Palmas

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García compareció este sábado en rueda de prensa, antes de recibir al Mirandés. El entrenador de la UD Las Palmas destacó que «las sensaciones son muy buenas, es un lujo trabajar con el equipo, siempre tienen mucha energía e ilusión por mejorar». En cuanto al rival del próximo lunes en el Estadio de Gran Canaria, asegura que será un partido «muy difícil» que deberán afrontar con la «máxima tensión».

El preparador asturiano ha resaltado en conferencia de prensa que el conjunto de Miranda de Ebro atesora «juventud» en su plantilla, que es «competitivo» y «peligroso a balón parado», y a pesar del reciente cambio de entrenador, con la llegada del sevillano Jesús Galván, no ha modificado demasiado su forma de encarar los encuentros.

El técnico del equipo amarillo está convencido de que sus jugadores no van a relajarse, «porque no nos engaña la posición del Mirandés», y pide que todo el mundo esté «con las orejas tiesas» para este choque de la decimoséptima jornada del campeonato.

Sobre la afición amarilla

Luis García indicó sobre la afición amarilla que «para nosotros son muy importantes y el lunes puede ser un día muy bonito para las familias y un día especial por la recogida de juguetes, a nivel social el club siempre está a disposición de ayudar. Ojalá podamos regalarles la victoria a nuestra gente«.

La vuelta de jugadores y aprendiendo tras la derrota

Luis García ha revelado que Kirian Rodríguez ya está totalmente recuperado del proceso vírico que le obligó a regresar a Gran Canaria tras haberse desplazado el pasado fin de semana a Castellón, donde su equipo encajó la primera derrota como visitante esta temporada (1-0).

A juicio del entrenador ovetense, ese resultado negativo debe servir «para valorar lo hecho anteriormente», y espera que su equipo «vuelva a la senda de la victoria» el lunes en casa.

Mercado de invierno

Por otra parte, con respecto al plazo de fichajes que se abrirá el próximo mes de enero, no ha querido revelar en qué posiciones podría reforzarse la UD Las Palmas, ni tampoco los futbolistas que, dado su escaso protagonismo en el equipo, podrían abandonar la disciplina amarilla.

